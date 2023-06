PM: The Cosmic Wheel Sisterhood ermöglicht dank Steam-Demo schon jetzt einen Blick in die Zukunft (Cosmocover)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

The Cosmic Wheel Sisterhood ermöglicht dank Steam-Demo schon jetzt einen Blick in die Zukunft

Das nächste Projekt der Indie-Genies von Deconstructeam ist ein wahrhaft zauberhaftes, positiv verhextes, narratives Deckbuilding-Spiel und hört auf den klangvollen Namen The Cosmic Wheel Sisterhood – und es gibt ab sofort eine Demo!

Die einstündige Demo umfasst rund 15% des finalen Spiels und kann auf Steam heruntergeladen werden. Spieler*innen können so das einzigartige Tarot-System von The Cosmic Wheel Sisterhood ausprobieren, die charismatischen Charaktere des Spiels kennenlernen und einen ersten Eindruck von der verzweigten Story bekommen.

Der Demo-Fortschritt kann in das finale Spiel übernommen werden, all der Zauber und all die Liebe, die ihr in eure Tarotkarten steckt, bleiben also erhalten.

The Cosmic Wheel Sisterhood erscheint noch dieses Jahr für PC und Switch. Unter cosmicwheelsisterhood.com warten weitere Informationen und eine Prise Magie auf euch.