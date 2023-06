PM: Destiny 2: Die besten Aktivitäten in der Saison der Tiefe (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Der Saturnmond Titan ist zurück und ihr legt euch in der aktuellen Saison der Tiefe von Destiny 2 mit Schar und Besessenen an, die nach uralten Geheimnissen suchen. Wir möchten euch vorstellen, was euch als Hüter in den Tiefen des Methanmeers an spannenden Aktivitäten erwartet: Wie wäre es zum Beispiel mit Tauchgängen, Bergungsoperationen oder ganz entspannten Angelausflügen? Die 21. Saison des erfolgreichen MMO-Shooters läuft noch bis zum 22. August, ihr habt also noch genügend Zeit, euch den neuen Herausforderungen zu stellen und fette Beute zu machen. Verratet uns in den Kommentaren, ob ihr Destiny 2 spielt und wie euch die Saison der Tiefe gefällt.

In der ersten saisonalen Aktivität geht es um das Sammeln von Bergungsgut, das im Methanmeer auf euch wartet. Dabei handelt es sich um Materialien und Maschinen aus dem Goldenen Zeitalter, die ihr gut in der Schlacht gegen eure Feinde gut gebrauchen könnt. Gemeinsam mit fünf anderen Spielern taucht ihr mit einem Einsatztrupp ab und erledigt kooperativ wechselnde Aufgaben. Gestartet wird die Bergung über die H.E.L.M., die ihr als Zielort direkt anwählen könnt.

Die 6-Hüter-Koop-Kämpfe machen richtig Spaß und als Belohnung bekommt ihr Beute aus den Schatztruhen, die nach dem Besiegen des Endgegners auf euch warten. Die Bergung verfügt über eine Spielersuche, so dass ihr immer genügend Spieler für die Aktivität zusammenbekommt.

Tipp: Holt euch eure Unterwasser-Aufträge ab

Eine wichtige Quelle für Erfahrungspunkte ist das Absolvieren von Händler-Herausforderungen, den Beutezügen. Deckt euch im Turm, in der H.E.L.M (Hauptzentrale für Einsatzlogistik und Manöver) oder an vielen anderen Orten mit Aufträgen der Händler ein. Die lassen sich bequem erledigen, während ihr die verschiedenen Aktivitäten spielt und bekommt dafür Ressourcen, Ruf, Erfahrung und Waffen sowie Ausrüstung, um euren Hüter immer stärker zu machen.

In der Saison der Tiefe ist eure erste Anlaufstation die Sonarstation in der H.E.L.M., hier bekommt ihr die Beutezüge, mit denen ihr euren Ruf und somit euren Sonarstation-Rang kräftig steigert. Je höher euer Rang ist, desto besser sind die Belohnungen, die ihr bei einem Rangaufstieg erhaltet. Vergesst also nicht, vor einem Tauchgang oder einer Bergungsmission so viele Beutezüge wie möglich zu kaufen.

Die zweite saisonale Aktivität sind die Tauchgänge, bei denen ihr allein oder mit einem Fireteam von bis zu drei Spielern immer tiefer in das Methanmeer vordringt, um wertvolle Ressourcen zu sammeln. Auch hier gibt es eine Spielersuche, so dass ihr immer Gesellschaft habt. Besonders bei den Bosskämpfen am Ende des Tauchgangs kann ein wenig Unterstützung nicht schaden.

Tipp: Bessere Beute

Schaut euch gleich in den Kampfarenen eines Tauchgangs um, ihr werdet eine nicht allzu gut versteckte Besessenen-Kugel finden. Jeder Hüter muss jetzt mit dem Licht interagieren und so „Die Dunkelheit rufen“. Ihr bekommt nun eine zusätzliche Herausforderung, die ihr meistern sollt. Schafft ihr das, geht es deutlich weiter nach unten und die Beute am Ende der Aktivität ist viel wertvoller. Also: Ruft die Dunkelheit, aber achtet darauf, dass eure Mitspieler das auch tun, sonst wird es nichts mit der fetten Beute.

Ihr sucht eine echte Herausforderung? Dann ist der neue Dungeon Geister der Tiefe genau das Richtige für euch. Aber Vorsicht, die Endgame-Aktivität ist nichts für schwache Nerven, denn ihr bekommt ist nicht nur mit Massen an Schar zu tun, sondern müsst auch Sprungpassagen meistern, Rätsel lösen und die Bossmechaniken erlernen.

Ihr beginnt euer Abenteuer in der Neu-Pazifik-Arkologie und müsst zunächst ein Schar-Ritual stören, bevor ihr in die Untiefen des Methanmeeres abtaucht, um euch gleich zwei sehr herausfordernden Bosskämpfen zu stellen. Eine weitere Hürde: Luftblasen sind auf eurem Weg Mangelware, also müsst ihr zusätzlich erst einmal den richtigen und möglichst direkten Weg zur nächsten Boss-Begegnung finden. Gar nicht so einfach, denn der Dungeon ist weitläufig. Am besten stellt ihr euch ein eigenes Fireteam zusammen und meistert den Dungeon zu dritt, bevor ihr euch an die Solo-Herausforderung wagt.

Nach den ganzen Herausforderungen ist es Zeit für etwas Entspannung. Und dazu eignet sich ein Angelausflug doch ganz hervorragend. Passende Angelstellen findet ihr gut markiert auf vielen Planeten. Reist einfach dorthin und werft eure Angel (die ihr früh in der Saison bekommt) aus.

Ihr braucht nur etwas Geduld und am besten Köder, die ihr bei fast jeder Aktivität bekommt, damit auch die seltenen Fische anbeißen. Ein Tipp: Nehmt euch Zeit: Mit jedem Fang steigt die Anzeige für „Konzentriertes Angeln“ und damit die Chance, legendäre und exotische Fische am Haken zu haben.

Angeln ist aber nicht nur ein hervorragender Zeitvertreib, ihr streicht auch wertvolle Beute ein, wenn ihr euren Fang präsentiert. Geht dazu in die Sonarstation auf der H.E.L.M. und lasst eure Fische im Aquarium in der Mitte des Raumes frei. Besonders legendäre und exotische Fische bringen euch entsprechende Waffen und Gegenstände, die euch vielleicht noch in der Sammlung fehlen.

In Destiny 2 habt ihr die Qual der Wahl zwischen hunderten Waffen und Ausrüstungsgegenständen, mit denen ihr euren Gegnern den Garaus macht oder euren Hüter modisch einkleidet. Schnappt euch auf jeden Fall die NPA-Wellenläufer-Ausrüstung, die euch mit dem Perk „Sonarverstärker“ Vorteile beim Erwerb des Sonarstation-Rufs verschafft und die neuen Waffen im edlen Besessenen-Look. Diese erhaltet ihr automatisch nach Abschluss der Saisonaktivitäten oder kauft sie bei eurem Händler des Vertrauens.

Es gibt insgesamt sechs neue Waffen, wie die durchschlagskräftige Handfeuerwaffe „Gezielte Auslöschung“, das Scharfschützengewehr „Ein entferntes Ziehen“ oder das Schwert „Schmaler Vorsprung“. Ihr bekommt reichlich Beute, bestimmt ist dann auch ein „God-Roll“, also eine perfekte Waffe mit hohen Werten und seltenen Perks, dabei.

Neben den vorgestellten saisonalen Aktivitäten habt ihr natürlich immer die Wahl, ob ihr alleine oder mit euren Freunden Strikes und Schlachtfelder bestreitet oder die knackigen Dungeons und Raids ausprobiert, die euch jederzeit zur Verfügung stehen. Wenn ihr lieber gegen andere Spieler im Schmelztiegel antretet oder euch für den spaßigen PvEvP-Modus Gambit interessiert, haben wir hier einige grundlegende Informationen zu den Aktivitäten für euch zusammengefasst.