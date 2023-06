Lamplighters League: Neues Spiel der Battletech-Macher erscheint im Oktober

PC Xbox X

Paradox Interactive und Harebrained Schemes (Shadowrun - Hong Kong, Battletech) haben einen neuen Trailer zum The Lamplighters League and the Tower at the End of the World veröffentlicht und das Erscheinungsdatum für den Titel verraten.

Der Rundentaktik-Titel spielt in einem alternativen Universum in den 30er-Jahren. Ihr setzt in Gefechten rund um den Globus die individuellen Spezialfähigkeiten eurer Agenten von der namensgebenden Liga ein, die sich den finsteren Plänen eines Kults entgegenstellt. Dabei geht es auch darum, neue Ausgestoßene unter eure Fittiche zu nehmen, bevor es die Kultisten tun.

The Lamplighters League wird am 3.Oktober 2023 für PC und Xbox Series S|X erscheinen.