PM: Immer ein Abenteuer im Ärmel – Der strategische Card Battler Cross Blitz zeigt neues Gameplay und kündigt Demo an (Cosmocover)

Immer ein Abenteuer im Ärmel – Der strategische Card Battler Cross Blitz zeigt neues Gameplay und kündigt Demo an

– Setzt während des Steam Next Fests (19. bis 26. Juni) Segel in Richtung epischer Deckbuilding-Abenteuer –

PARIS (15. Juni 2023) – Heute wurde eine ganze Schiffsladung an neuen Details und Gameplay-Material zum RPG-Deckbuilder Cross Blitz veröffentlicht. Publisher The Arcade Crew ( The Last Spell , Infernax , Blazing Chrome ) und das Entwicklungsstudio Tako Boy Studios präsentieren den innovativen Mix aus Abenteuer und Kartenkampf im heute veröffentlichten Gameplay-Trailer. Das Material wird durch ein Voice-Over von niemand geringerem als Redcroft selbst aufgewertet – der mächtige und liebenswerte Pirat ist die Hauptfigur in einem der vielen Abenteuer aus Cross Blitz und leitet mit der Zielstrebigkeit eines geübten Seelöwen durch das Video:

In der ersten spielbaren Demo von Cross Blitz lädt Redcroft euch ein, ihn auf seiner Suche nach einem verlorenen Relikt zu begleiten. Passt eure Decks an euren Spielstil und die einzelnen Herausforderungen an und überlegt euch unschlagbare Strategien für den lebensfrohen Piraten. Auf der Reise werdet ihr freundlichen Verbündeten, eigenartigen Händlern und garstigen Gegnern begegnen.

Sichert euch die Demo als Teil des Steam Next Fests und steht Redcroft beim Showdown mit Grubb, dem zwielichtigen Informationshändler, bei.

Die Vollversion von Cross Blitz umfasst:

Das Early Access Debüt von Cross Blitz wird bereits mit der vollen Ladung Kartenkampf starten und durch die Updates wird das Spielspaß-Füllhorn immer voller. Um stets auf dem Laufenden zu bleiben und zu sehen, welche Asse Tako Boy Studios noch im Ärmel hat, sollte man das Spiel auf die Steam-Wunschliste setzen und @TheArcadeCrew und @takoboystudios auf Twitter folgen.

Über The Arcade Crew

The Arcade Crew produziert und verlegt aufregende Indies und innovative Spiele kreativer Teams aus aller Welt. Dabei verfolgt die Crew einen “Gameplay-First”-Ansatz und fokussiert sich auf höchste Qualität. Zu den ikonischen Projekten der Crew zählen Blazing Chrome und Vengeful Guardian: Moonrider von JoyMasher, Infernax von Berzerk Studios, The Last Spell von Ishtar Games und Young Souls von 1P2P. Die Crew arbeitet an einer Vielzahl neuer Spiele für 2023 und darüber hinaus.

The Arcade Crew ist eine eigenständige Abteilung von Dotemu mit Sitz in Paris.

Unter http://www.thearcadecrew.com kann man Teil der Crew werden.

Über Tako Boy Studios

Tako Boy Studios wurde 2018 von Tom Ferrer und Phil Giarrusso gegründet und erschafft als unabhängiges Entwicklungsstudio unterhaltsame Spiele mit farbenfrohen, eigenwilligen Charakteren. Indem es auf Inspirationen aufbaut und den Spielen einen eigenen Twist gibt, erschafft das Studio einzigartige, vor Charm triefende Welten. Tako Boy Studios arbeitet momentan an dem rundenbasierten Card-Battler-RPG Cross Blitz und hat zuvor Candies ‘n Curses veröffentlicht.