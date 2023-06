PM: Seht euch diese 4 neu angekündigten PS VR2-Spiele an! (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Wir freuen uns, heute vier neue Titel ankündigen zu können, die in Kürze für PS VR2 erhältlich sein werden. Unten könnt ihr euch die Enthüllungstrailer sowie weitere Details zu neuen Spielen wie Pixel Ripped 1995, Tiger Blade und 7th Guest VR ansehen. Außerdem erhaltet ihr einen ersten Blick auf das PS VR2-Debüt des von Kritikern hochgelobten Wanderer: The Fragments of Fate.

Diese vier reihen sich in das stetig wachsende PS VR2-Angebot ein, das Spiele wie den kürzlich veröffentlichten Action-Rhythmus-Titel Beat Saber und bevorstehende Spiele wie den abgedrehten Sci-Fi-Shooter Synapse, den Horror-Shooter Resident Evil 4 VR und andere Neuzugänge umfasst, die auf der PlayStation Showcase im vergangenen Monat angekündigt wurden.

Ihr habt keine Ahnung, was ihr als nächstes spielen sollt? Im PlayStation Store gibt es viele Demos und Testversionen von Spielen, darunter Horizon Call of The Mountain, Resident Evil Village, Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge und mehr*.

Nun stellen wir euch die neuen Spiele vor, wobei die Entwickler weitere Details verraten:

Tiger Blade vereint die stilvollen, adrenalingetränkten Kämpfe der besten koreanischen Neo-Noir-Actionfilme auf PS VR2. In dieser spannenden Verfolgungsjagd durch die atmosphärischen und detailgetreu nachgebildeten Marktplätze, Docks, Gassen und Straßen von Sewoon müsst ihr euch mit Schwert und Knarre einen Weg durch Horden von Ganoven bahnen. In einem alternativen Korea schlüpft ihr in die Rolle des gefährlichsten Attentäters, der für das Horangi Chapter des Tiger Clans arbeitet. Mit dem Auftrag, ein mysteriöses Paket von einem rivalisierenden Chapter zu stehlen, stellt ihr schockiert fest, dass es sich bei dem Raubgegenstand in Wirklichkeit um ein Tigerbaby handelt – ein Fabelwesen, das seit hundert Jahren als ausgestorben galt und nun von jeder Gang in der Stadt begehrt wird.

Tiger Blade ist so konzipiert, dass es einen hohen Wiederspielwert hat, mit einem Punkte- und Ranglistensystem, Online-Ranglisten, Speedrunning und Nebenzielen. Die rasante Non-Stop-Action wird durch haptisches Feedback, adaptive Trigger und Vibrationsfunktionen im Headset noch intensiviert. Passend zum koreanischen Einfluss, der sich durch Tiger Blade zieht, wird die Action mit dem Beat von original koreanischem Hip-Hop untermalt. Wenn euch die Musik des Trailers – “Seat Belt” von SINCE – gefallen hat, dann werdet ihr auch die weiteren Titel des Spiels lieben!

Entdeckt farbenprächtige Welten, erlebt packende Action und löst knifflige Rätsel, während ihr die Vergangenheit umschreibt, um die Zukunft neu zu gestalten. Stürzt euch kopfüber in die spannenden Geschehnisse der Geschichte in einem epischen Zeitreiseabenteuer, das es so noch nie gab. Wanderer: The Fragments of Fate ist ein Remake des preisgekrönten und von der Kritik hochgelobten Spiels “Wanderer”, das für die nächste VR-Generation völlig neu konzipiert wurde.

Eine Vielzahl aufregender neuer Funktionen und Gameplay erwarten die eifrigen Abenteurer. In atemberaubender neuer Grafik könnt ihr jetzt schwimmen, springen, klettern, Seilbahnen fahren und euch in echter Abenteuer-Manier durch die Zeit bewegen. Dank der hochmodernen haptischen Technologie der PS VR2 erlebt ihr außerdem ein unvergleichliches Maß an Immersion mit nah- und kontextabhängiger Haptik, die fein abgestimmt ist, um euer Erlebnis so weit wie möglich zu verbessern.

Wanderer: The Fragments of Fate wird in Kürze für PS VR2 veröffentlicht und wir werden schon bald mehr darüber berichten.

Erlebt die Nostalgie der goldenen Ära der Spiele wie nie zuvor mit Pixel Ripped 1995! Dieses verrückte Abenteuer ist ein Spiel im Spiel, denn unser virtueller Held Dot macht sich auf den Weg, um das Gleichgewicht in verschiedenen Dimensionen wiederherzustellen. Die Lösung hierfür? Der beste Gamer von 1995, ein 11-jähriger Junge namens David, wird rekrutiert. Bei eurer Mission entdeckt ihr eine Reihe von Spielen, von denen jedes eine liebevolle Hommage an 16-Bit- und 32-Bit-Klassiker ist, und das alles in einer fesselnden Virtual-Reality-Welt. Das Spiel wurde für sein PS VR2-Debüt erweitert und verbessert. Das Spiel lässt die Beschränkungen von 60 Bildern pro Sekunde hinter sich und ihr könnt nun die Leistung von 120 Bildern pro Sekunde genießen, während ihr dank der adaptiven Trigger des PS VR2 Sense-Controllers und dem Feedback des PS VR2-Headsets noch tiefer in das Spiel eintauchen könnt. Das Spiel wird demnächst auf PS VR2 verfügbar sein.

Wir freuen uns, ankündigen zu können, dass der erfolgreiche Krimi aus den 90er Jahren, The 7th Guest, mit modernster PS VR2-Technologie wieder zum Leben erweckt wird. The 7th Guest VR ist ein Remake des Originalspiels und der dazugehörigen Geschichte mit brandneuen Rätseln, neuen Räumen, die es zu erforschen gilt, und mit neuen spieltechnischen Möglichkeiten: 3D-Live-Action-Grafik mittels gespenstisch volumetrischer Videoaufnahme. Wir haben unsere Schauspieler in einer kreisförmigen Anordnung gefilmt, die von Kameras umgeben war, um jede ihrer Bewegungen aus jeder Richtung einzufangen. Diese Charaktere sind dann während des Spiels aus verschiedenen Perspektiven zu sehen. Volumetrische Videoaufnahmen und exquisite Darbietungen tragen dazu bei, eine fesselnde und eindringliche Geschichte zu erzählen.

PS VR2 verstärkt dieses Erlebnis noch zusätzlich. Eye-Tracking ermöglicht es euch, in die komplexen Details der Rätsel einzutauchen, indem ihr eure Augen auf bestimmte Teile und Bereiche in den Räumen richtet, während die adaptiven Trigger des PS VR2 Sense-Controllers jeden Gegenstand greifbar machen; das Feedback des PS VR2-Headsets vermittelt die unheimliche Präsenz der Charaktere, während sich ihre Geschichten vor euren Augen entfalten. Außerdem taucht ihr dank der verbesserten dynamischen Beleuchtung und der höheren Auflösung des volumetrischen Videos noch tiefer in die schaurige Atmosphäre ein.

The 7th Guest VR erscheint noch in diesem Jahr für PS VR2 und ist perfekt für Fans von Mystery-Rätselspielen und für alle, die ein neues, packendes VR-Erlebnis suchen.

*Inhalt kann sich je nach Region unterscheiden.