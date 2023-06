PC XOne Xbox X PS4 PS5 Android

Nach dem Xbox Games Showcase 2023 diese Woche (alle Ankündigungen im Überblick) hat Microsoft auch eine zwei Stunden lange erweiterte Version des Showcase veröffentlicht. Der umfasst zusätzliche Segmente, wie einen Überblick zu Cyberpunk 2077: Phantom Liberty (in der Preview) nebst Interview mit Keanu Reeves oder eine Vorstellung der Spielwelt von Avowed, aber auch neue Ankündigungen wie den High on Life-DLC High on Knife.