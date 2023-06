Juni-Lineup für PSPlus ab Extra mit Elex 2, Far Cry 6 und mehr

PS4 PS5

Die Spiele, die im Juni bei Playstation Plus ab der Stufe Extra dem Dienst hinzugefügt werden, sind heute bekanntgegeben worden:

● Far Cry 6 (PS4/PS5)

● Teenage Mutant Ninja Turtles - Shredder’s Revenge (PS4/PS5)

● Rogue Legacy 2 (PS4/PS5)

● Inscryption (PS4/PS5)

● Soulstice (PS5)

● Tacoma (PS4)

● Deus Ex Mankind Divided (PS4)

● Killing Floor 2 (PS4)

● Lonely Mountains - Downhill (PS4)

● Vampire The Masquerade – Coteries of New York (PS4)

● Hundred Days - Winemaking Simulator (PS4/PS5)

● A Hat in Time (PS4)

● Carto (PS4)

● Forager (PS4)

● Dodgeball Academia (PS4)

● The Wild at Heart (PS4)

● Redout 2 (PS4/PS5)

● Thief (PS4)

● MX vs ATV Legends (PS4/PS5)

● PAW Patrol Mighty Pups - Save Adventure Bay! (PS4/PS5)

● My Friend Peppa Pig (PS4/PS5)

● DC League of Super-Pets - The Adventures of Krypto and Ace (PS4/PS5)

● The Talos Principle - Deluxe Edition (PS4/PS5)

● Elex 2 (PS4/PS5)

● Conan Exiles (PS4/PS5)

Auch der Klassikerkatalog ab Stufe Premium bekommt Zuwachs:

● Killzone - Liberation (PSP)

● Worms (PS1)

● Herc’s Adventures (PS1)

● Coded Soul (PSP)

Die neuen Spiele stehen ab dem 20. Juni bereit. Außerdem wird es dann auch noch eine Testversion für WWE2K23 (PS4) geben.

Weiterhin wird im Playstation Blog noch auf das erste Jubiläum von Playstation Plus in der neuen Fassung hingewiesen und Cloud-Streaming für PS5-Spiele angekündigt, das sich derzeit in der Testphase befände.