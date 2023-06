PM: PlayStation Plus-Spielekatalog für Juni + PS5-Game-Streaming-News-Update für Premium-Mitglieder (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Ein Jahr ist wie im Flug vergangen, seit wir unsere neuen PlayStation Plus-Stufentarife und damit neue Vorteile wie den Spielekatalog und den Klassikerkatalog sowie Spieltestversionen für Blockbuster-Titel eingeführt haben. Egal, ob du PlayStation Plus Essential, Extra oder Premium abonniert hast, wir freuen uns über das positive Feedback, das wir von Spielern auf der ganzen Welt für die hochwertigen Titel erhalten, die wir monatlich anbieten.

Heute feiern wir diesen wunderbaren Meilenstein mit 10 Tagen voller Aktivitäten für die PlayStation-Community. Auf diese Art und Weise wollen wir uns bei allen Spielern dafür bedanken, dass sie uns in dieser neuen Ära von PlayStation Plus unterstützen.

Zunächst einmal haben wir sehr aufregende Neuigkeiten für PlayStation Plus Premium-Mitglieder. Wir testen derzeit Cloud-Streaming für unterstützte PS5-Spiele – dazu gehören PS5-Titel aus dem PlayStation Plus-Spielekatalog und Testversionen von Spielen sowie unterstützte digitale PS5-Titel, die Spieler besitzen. Wenn diese Funktion eingeführt wird, steht das Cloud-Game-Streaming für unterstützte PS5-Titel zur direkten Nutzung auf deiner PS5-Konsole zur Verfügung. Das bedeutet, dass du als Premium-Mitglied einfacher in deine Lieblingsspiele einsteigen kannst, ohne sie zuerst auf deiner PS5-Konsole herunterladen zu müssen. Unser Ziel ist es, dies als zusätzlichen Vorteil zu PlayStation Plus Premium hinzuzufügen, als Teil unserer kontinuierlichen Bemühungen, den Wert von PlayStation Plus zu steigern.

Wir halten es für wichtig, dass Premium-Mitglieder so viele Spiele wie möglich über Cloud-Streaming genießen können. Da immer mehr Spiele auf der PS5-Konsole erscheinen, freuen wir uns darauf, zusätzlich zu den PS3-, PS4- und klassischen Titeln, die Premium-Mitgliedern bereits zum Streamen zur Verfügung stehen, auch Cloud-Streaming-Funktionen für PS5-Titel hinzuzufügen. Wir befinden uns gerade in der Anfangsphase und können es kaum erwarten, weitere Details, einschließlich eines Startzeitrahmens, mitzuteilen, wenn wir bereit sind. Bleib dran!

Hier sind einige der Spiele, die nächste Woche in den PlayStation Plus-Spielekatalog aufgenommen werden:

● Far Cry 6 (PS4/PS5)

● Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge (PS4/PS5)

● Rogue Legacy 2 (PS4/PS5)

● Inscryption (PS4/PS5)

● Soulstice (PS5)

● Tacoma (PS4)

● Deus Ex: Mankind Divided (PS4)

● Killing Floor 2 (PS4)

Eine Testversion für WWE2K23 (PS4), ist ebenfalls ab dem 20 Juni erhältlich.

Von 20. bis zum 30. Juni gibt es eine Reihe von Aktivitäten, an denen sowohl PlayStation Plus-Mitglieder als auch Nicht-Mitglieder teilnehmen können.

(für PlayStation Plus-Mitglieder)

Zu diesem Anlass erhalten alle Mitglieder einen Gutscheincode, mit dem sie individuelle Avatare einlösen können, die an einige der beliebten Titel erinnern, die über PlayStation Plus angeboten werden. Halte Ausschau nach einer E-Mail oder schau auf der PlayStation Plus-Website für einen Gutscheincode vorbei, der von 20. bis 30. Juni eingelöst werden kann.

Ein kostenloses PlayStation Plus-Hintergrundbild für Desktop und Handy wird ebenfalls verfügbar sein. Schau zwischen dem 20. und 30. Juni auf dieser Website vorbei, um das Hintergrundbild herunterzuladen.

Zur Feier des Tages lassen wir uns von dem denkwürdigen Mr. Malcolm-Spot für PlayStation Plus aus dem Jahr 2022 inspirieren, der zeitgleich mit unseren neuen Tarifangeboten veröffentlicht wurde. Drei exklusive digitale Sammelringe werden in den folgenden Kampagnen erhältlich sein, die vom 20. bis zum 30. Juni laufen.

PlayStation Plus-Feier: Spielekatalog

(für Mitglieder von PlayStation Plus Extra und Premium)

Erweise dem PlayStation Plus-Spielekatalog die Ehre, indem du eine dieser aktuellen Spielekatalog-Erweiterungen spielst, um das digitale Spielekatalog-Sammelobjekt zu erhalten: Final Fantasy VII Remake, Demon’s Souls, Yakuza Kiwami, Uncharted Legacy of Thieves Collection oder Assassin’s Creed The Ezio Collection.

PlayStation Plus-Feier: Klassikerkatalog

(für Mitglieder von PlayStation Plus Premium)

Unternimm eine Reise in die Vergangenheit und feiere den PlayStation Plus-Klassikerkatalog mit dem digitalen Klassikerkatalog-Sammelobjekt. Um dieses besondere digitale Sammelobjekt freizuschalten, musst du nach Beginn der Kampagne die vier Spiele starten, die mit den Hinweisen übereinstimmen.

PlayStation Plus-Feier: Spieltestversionen

(für Mitglieder von PlayStation Plus Premium)

Das erste Jahr der PlayStation Plus-AAA-Spieltestversionen war unglaublich. Wenn du eine dieser PlayStation Plus-Spieltestversionen spielst, erhältst du das digitale Spielekatalog-Sammelobjekt: God of War Ragnarök, MLB The Show 23 (PS4), The Last of Us Part I, Dying Light 2 oder Stay Human (PS4 & PS5).

(keine PlayStation Plus-Mitgliedschaft erforderlich)

Nimm an der PlayStation Plus-Feier teil und gewinne eine PS5-Konsole und das bahnbrechende PS VR2-Headset mit dem PS VR2Sense-Controller. Besuche für deine Teilnahme die PlayStation Plus-Website und beantworte fünf Fragen über den Dienst. Diese Kampagne läuft von 20. bis 30. Juni. Besuche für mehr Details die PlayStation Plus-Website!

Teilnahmeorte:

Ab 20. Juni um 02:01 Uhr PDT – 30. Juni um 15:59 Uhr Ortszeit

Argentinien, Brasilien, Bolivien, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Kanada, Mexiko, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Uruguay, Vereinigte Staaten

Ab 20. Juni um 10:01 Uhr GMT – 30. Juni um 15:59 Uhr Ortszeit

Australien, Österreich, Zypern, Tschechische Republik, Dänemark, Frankreich, Deutschland, Griechenland, Ungarn, Irland, Litauen, Luxemburg, Niederlande, Neuseeland, Norwegen, Portugal, Slowakei, Slowenien, Südafrika, Spanien, Schweden, Schweiz, Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigtes Königreich

Ab 20. Juni um 10:01 Uhr KST – 30. Juni um 15:59 Uhr Ortszeit

Malaysia, Singapur, Südkorea, Taiwan

(keine PlayStation Plus-Mitgliedschaft erforderlich)

Mach dich vom 24. Juni um 12:01 Uhr bis zum 25. Juni um 23:59 Uhr Ortszeit bereit für ein weiteres Online-Multiplayer-Wochenende und spiele online gegen oder an der Seite anderer Spieler. Der Online-Multiplayer ist in dieser Zeit auch ohne PlayStation Plus-Mitgliedschaft verfügbar.

(für Spieler mit oder ohne PlayStation Plus-Mitgliedschaft)

Sackboy ist zurück und feiert PlayStation Plus mit einer weiteren Runde Speedrun Challenges. Mach mit und nimm ab dem 24. Juni um 12:01 Uhr bis zum 25. Juni um 23:59 Uhr Ortszeit an der Verlosung einer 3-monatigen PlayStation Plus Premium-Mitgliedschaft teil. Sackboy: A Big Adventure ist derzeit Teil des Spielekatalogs für PlayStation Plus Extra- und Premium-Mitglieder, aber auch Nicht-Mitglieder können an der Herausforderung teilnehmen, wenn sie den Titel besitzen. Wähle einfach die Herausforderungskarte aus dem Sackboy Game Hub auf deiner PS5 aus, um teilzunehmen. Du kannst die Herausforderung auch im Spiel in den Strickritter-Prüfungen über das Pausenmenü oder die Weltkarte finden.

Nochmals vielen Dank an unsere PlayStation-Community, die PlayStation Plus nutzt und uns auf dieser Reise begleitet. Es war ein wunderbares Jahr und wir freuen uns auf weitere großartige Abenteuer, die uns erwarten.

Auf https://www.playstation.com/Plus findest du weitere Einzelheiten und Updates zu PS Plus-Angeboten. PlayStation Plus ist ein fortlaufendes Abonnement mit einer regelmäßigen Abonnementgebühr, die automatisch (zum dann im PS Store geltenden Preis) in regelmäßigen und bei Abschluss des Abonnements festgelegten Abständen berechnet wird, bis die Kündigung erfolgt. Es gelten die Geschäftsbedingungen: play.st/psplus-usageterms.