PM: Armored Core VI: Fires of Rubicon: Epische Mech-Action (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Die Lösung aller Energieprobleme scheint gefunden, als auf dem Planeten Rubicon 3 eine fremdartige Substanz namens Coral entdeckt wird. Doch die mysteriöse Energiequelle erweist sich als instabil und in einer Katastrophe wird das halbe Sonnensystem von einem Feuersturm überzogen. Jahrzehnte später scheint das Inferno vergessen und Megakonzerne sowie andere an der wertvollen Ressource interessierte Gruppen liefern sich einen gnadenlosen Kampf um die Coral-Vorkommen.

Zu diesem Zeitpunkt kommt ihr in Armored Core VI: Fires of Rubicon zum Einsatz, wenn ihr als Söldner in eurem Mech Platz nehmt und für eure Auftraggeber auf dem düsteren und zu großen Teilen verwüsteten Planeten Rubicon 3 gefährliche Missionen absolvieren müsst.

Elden Ring, Bloodborne, Sekiro: Shadows Die Twice oder Dark Souls: Die Entwickler von FromSoftware sind ausgewiesene Spezialisten für knackige, aber immer faire Herausforderungen und die Schöpfung beeindruckender Welten. Bereits vor 25 Jahren lieferte die Softwareschmiede aus Japan mit Armored Core für PSOne einen Klassiker, in dem die Spieler nicht nur einen gigantischen Mech im Kampf steuern, sondern diesen auch nach eigenen Vorstellungen aus zahlreichen Komponenten zusammenbauen und mit verschiedenen Waffen ausstatten konnten.

Bis heute sind fünf Hauptteile sowie zehn Spin-Offs und Sequels der Erfolgsserie erschienen. Nach einem Jahrzehnt ohne neues Armored Core-Epos dürfen sich nun alle Fans des Mech-Spektakels freuen: Am 25. August 2023 erscheint mit Armored Core VI: Fires of Rubicon ein Reboot der Reihe für PS4 und PS5 (übrigens mit kostenlosem Upgrade von der PS4- auf die PS5-Version). Wir konnten uns bereits eine der zahlreichen Missionen genauer anschauen und was wir gesehen haben, macht richtig Lust auf mehr Mech-Action.

Der Planet Rubicon ist überzogen von gigantischen Anlagen, in denen Coral gefördert wird. Der erste Blick über die dystopische Landschaft mit ihrer zerstörten Natur und den Bauwerken der Mega-Konzerne macht sprachlos. Auch, wenn ihr in einem mächtigen Mech sitzt, fühlt ihr euch klein, als vor euch die riesigen, futuristischen Industriekomplexe aufragen. Aber davon lasst ihr euch natürlich nicht einschüchtern, sondern erfüllt eure Missionen für den Auftraggeber, der euch am besten bezahlt.

Dank der nahezu unbegrenzten Mobilität eures Mechs katapultiert ihr euch in die Höhe, überwindet mit dem Jetantrieb weite Strecken oder lauft durch die Gänge im Inneren der Anlagen. In den dreidimensionalen Levels gibt es keinen Ort, den ihr nicht erreichen könntet, und ihr habt die Möglichkeit, jeden noch so unzugänglichen Winkel der Megastrukturen zu erkunden.

In der Mission, die wir uns anschauen konnten, ist es das Ziel, eine riesige Anlage mit der Bezeichnung Grid 086 im eisigen Westen von Rubicon einzunehmen. Dort befindet sich die Basis der RaD, einer gefährlichen Gruppe von Waffenhändlern, und ihr könnt euch sicher vorstellen, dass sich diese Bösewichte nicht so einfach vertreiben lassen. Außerdem trefft ihr auf die sogenannten „Doser“, Menschen, die eine weitere Verwendung für Coral gefunden haben und die Substanz als Droge missbrauchen.

Mit einem Katapult schießt ihr euch hoch in die Luft und bestaunt die imposante Struktur. Ihr seht Laufwege und Plattformen auf mehreren Ebenen und erreicht euer erstes Ziel entweder durch Fliegen, zumindest solange die regenerative Energie der Triebwerke für den Schub ausreicht, oder durch schnelles Laufen. Besonders nützlich ist dabei euer Assault-Boost, mit dem ihr pfeilschnell durch die Gegend rast und große Distanzen mühelos überwindet.

Diese Fähigkeit braucht ihr auch in den Kämpfen, die nicht lange auf sich warten lassen. Bevor ihr die Anlage übernehmen könnt, müsst ihr erst einmal in den Kern eindringen. Und der Zugang ist natürlich schwer bewacht. Eine Einheit Kampfmechs wartet bereits auf euch und wie man es von einem FromSoftware-Spiel erwartet, ist auch mit den vermeintlichen Standardgegnern wirklich nicht zu spaßen.

Eine Vielzahl von Angriffsmöglichkeiten steht euch zur Verfügung: Insgesamt vier Waffen lassen sich in den Händen sowie auf den Schultern ausrüsten und ihr könnt mit Maschinengewehren, zielsuchenden Raketen, Impulskanonen und vielen weiteren Geschützten eure Feinde ausschalten. Dabei ist eine Mischung aus Fern- und Nahkampf extrem wichtig, um die feindlichen Mechs zunächst aus sicherer Entfernung mit Projektilen einzudecken und dann mit dem Assault-Boost zum Nahangriff überzugehen, wenn man bereits ordentlich Schaden angerichtet hat.

Achtet in den Kämpfen unbedingt auf die Angriffs- und Verteidigungsstrategie der Gegner, so könnt ihr im richtigen Augenblick ausweichen und zu einem vernichtenden Gegenangriff ansetzen. Vergesst im Eifer des Gefechts aber nicht auf eure Gesundheit zu achten und setzt rechtzeitig ein Repair-Kit ein, von dem ihr mehrere mit euch führt. Ansonsten endet eure Mission mit qualmendem Altmetall und ihr müsst am letzten Speicherpunkt erneut loslegen.

Neben den Kämpfen auf offenem Gelände hackt ihr euch auch ins Innere der Anlagen und kämpft dort auf engstem Raum. Nutzt dann die Scanner-Funktion eures Mechs, mit der ihr eure Gegner auch durch Wände hindurch erkennen könnt und so vor bösen Überraschungen geschützt seid. Und euer Mech hat noch mehr überlebenswichtige Fähigkeiten. So könnt ihr mit einem Quick-Turn blitzschnell Gegner hinter euch aufs Korn nehmen und verfügt über ein Schild, das euch vor Schaden schützt.

Bekommt ihr es mit besonders schweren Gegnern zu tun, an deren Schild eure Schüsse abprallen und ihr nur wenig Schaden mit anderen Waffen anrichtet, dann bringt diese ins Taumeln. Dazu ballert ihr aus allen Rohren, bis deren Impact-Anzeige rot aufleuchtet. Jetzt habt ihr ein Zeitfenster, um eure besten Angriffe einzusetzen, die dann besonders viel Schaden anrichten und den kurzzeitig wehrlosen Feind zu Schrott verarbeiten.

Wenn ihr an einer Stelle nicht weiterkommt, rüstet ihr euren Mech am besten mit anderen Waffen, Armen, Beinen oder weiteren Teilen aus. In der Ausrüstungshalle seht ihr eure verfügbaren Teile und deren Werte. Mit Beinen, die euch schnellere Bewegungen ermöglichen, besonders starken Raketen oder einer dickeren Panzerung des Rumpfes baut ihr euren Mech genau so, wie es eure bevorzugte Spielweise oder der nächste Kampf erfordert. Und genau das macht einen großen zusätzlichen Reiz von Armored Core VI aus.

Natürlich dürfen auch gewaltige Bosskämpfe nicht fehlen: In der gezeigten Mission wartet am Ende ein wahres Metallmonster auf euch. Eine gigantische Art von Planierraupe, die euch mit mächtigen Hieben und bildschirmfüllenden Feuerangriffen, die den Boden zum Glühen bringen, ganz schön zu schaffen macht. Wahrscheinlich wird sich das Monstrum nicht im ersten Versuch besiegen lassen und ihr müsst seine Aktionen und Bewegungen erkennen und lernen, wie sich der Boss schlussendlich besiegen lässt. Eine echte Herausforderung, aber genau das erwarten wir von einem FromSoftware-Spiel.

Armored Core VI: Fires of Rubicon für PS4 und PS5 erscheint am 25. August 2023 und enthält neben einer umfangreichen Einzelspieler-Kampagne auch einen PvP-Multiplayer-Modus, in dem ihr gegen Mechs anderer Spieler antreten könnt.