PM: Might & Magic: Clash of Heroes – Definitive Edition erscheint am 20. Juli – ab dem 19. Juni gibt es eine Demo und schon jetzt gibt es einen neuen Trailer (Cosmocover)

Might & Magic: Clash of Heroes – Definitive Edition erscheint am 20. Juli – ab dem 19. Juni gibt es eine Demo und schon jetzt gibt es einen neuen Trailer

– Die ultimative Version von Might & Magic: Clash of Heroes bringt das Spiel schon nächsten Monat zum ersten Mal auf die Switch –

PARIS – 14. Juni 2023 – Dotemu ( Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge ) und Ubisoft haben heute bekannt gegeben, dass Might & Magic: Clash of Heroes – Definitive Edition den Rollenspiel-Puzzle-Klassiker zum Preis von 17.99€ am 20. Juli auf den PC (Steam) und die PlayStation 4 bringt, sowie zum ersten Mal überhaupt auch auf die Nintendo Switch. Aber so lange müssen Fans gar nicht warten. Während des Steam Next Fests vom 19. bis zum 26. Juni wird es auf Steam eine kostenfreie Demo geben. Die Demo und das Spiel für die Wunschliste findet man hier .

Ein brandneuer Trailer zeigte heute schon einen Einblick in das, was Fans ab Montag im Steam Next Fest erwartet. Der Trailer erklärt die Mechaniken des Klassikers und führt Neuankömmlinge in die Story des Spiels ein:

Holt euch die Demo während des Steam Next Fests und schließt euch einem von fünf mächtigen Charakteren an, um ihre Armee in verschiedenen Multiplayer-Modi zum Sieg zu bringen.

Alle Held*innen verfügen über einen einzigartigen Zauber, der aktiviert werden kann, sobald er voll aufgeladen wurde – aufgeladen wird er durch Schaden, den man verursacht oder erleidet. Verbindet euer strategisches Können mit den einzigartigen Charakteren, um in den Rängen von Might & Magic: Clash of Heroes – Definitive Edition ganz nach oben zu steigen. Die Multiplayer-Modi der Demo umfassen Online-Multiplayer (Quick Match, Host und Custom Match) und den Hotseat-Modus (lokale 1v1-Schlachten am selben PC). Der Prolog der Kampagne, in dem man sich einen ersten Eindruck von den Mechaniken und der Geschichte von Might & Magic: Clash of Heroes machen kann, wird ebenfalls in der Demo spielbar sein.

Zusätzlich zu einer kompletten Überarbeitung der Multiplayer-Balance beinhaltet Might & Magic: Clash of Heroes – Definitive Edition den „I Am the Boss“-DLC, dank dem man im Quick Match online und offline die Kontrolle über einen von fünf mächtigen Bossen übernehmen kann – Azexez, Carlyle, Ludmilla und Azh-Rafir, sowie Euny der Erzdruide, der exklusiv für diesen Multiplayer erschaffen wurde.

Der beliebte Anime-Stil ist mit neuen Charakterportraits und Spielfiguren gründlich aufgefrischt worden, was die Quality of Life-Verbesserungen der neuen Edition um einen modernen Look erweitert. Jede Verbesserung wurde mit aller gebotenen Vorsicht vom Dotemu-Team – das aus großen Fans des Originals besteht – implementiert, um das Meisterwerk von Capybara Games originalgetreu in die heutige Zeit zu holen.

Might & Magic: Clash of Heroes spielt 40 Jahre vor Heroes of Might & Magic V und erzählt die Geschichte von fünf Held*innen, die in fünf unterschiedlichen Regionen von Ashan ihren eigenen, gefährlichen Weg beschreiten müssen – dabei erlangen sie neue Stärke, kommen einem dämonischen Komplott auf die Schliche und müssen letzten Endes sogar die Welt retten. Multiplayer-Fans können lokal oder online mit 15 spielbaren Charakteren aus fünf verschiedenen Fraktionen gegeneinander antreten. Egal ob in der Kampagne oder im Multiplayer, ihr werdet die einzigartigen Fähigkeiten der Charaktere und die dynamischen Kampftechniken des Spiels meistern müssen, um euer episches Abenteuer zu bestehen.

Alle Dotemu-Informationen und die neuesten Neuigkeiten zu Might & Magic: Clash of Heroes findet man unter www.dotemu.com oder indem man @Dotemu auf Twitter folgt.

