Monolith: Animation Arts zeigen Gameplay aus ihrem kommenden Adventure

PC iOS Android

Das deutsche Entwicklerstudio Animation Arts hat via Facebook ein Lebenszeichen von sich gegeben und Gameplay-Material aus ihrem kommenden Point-and-Click-Adventure Monolith veröffentlicht. Das entsprechende Video mit englischer Vertonung findet ihr am Ende dieser News. In den nächsten Wochen soll auch die deutsche Sprachausgabe zu hören sein. Animation Arts ist vor allem für seine beiden Adventure-Serien Geheimakte sowie Lost Horizon bekannt.

Im neuen Clip zum eher Science-Fiction-lastigen Monolith seht ihr die Protagonistin Tessa und ihren Begleiter-Roboter CORE, wie sie sich durch ein Sumpfgebiet rätseln. Auf Facebook geben Animation Arts außerdem prominente Unterstützung bekannt: