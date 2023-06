Das nächste Jörg-Langer-Letsplay: Ihr habt die Wahl!

Ihr habt die Wahl!

Teaser Aus einer Vorauswahl von drei Strategiespielen könnt ihr den nächsten Letsplay-Kandidaten auswählen, mit dem sich Jörg dann den Sommer über (oder so lange das Crowdfunding reicht) beschäftigen wird.

Ihr habt es in der Hand, was mein nächstes Letsplay für GamersGlobal sein soll: Jeder schreibt einfach irgendein Spiel in die Comments, und alle, die mehr als einmal genannt werden, sind automatisch... nein, nicht ganz. Vielmehr habe ich eine Vorauswahl getroffen, von Titeln, die ich für a) potenziell sehr unterhaltsam halte, auf die ich b) auch wirklich Lust habe, und bei der c) ein Interaktion mit der werten Zuschauertruppe möglich ist. Mit letzterer ist etwa der Einbau von Spendern als Namenspatronen für Spielcharaktere gemeint oder auch eine Abstimmung über das weitere Vorgehen. Und, eher zufällig, handelt es sich d) bei den drei Kandidaten um Spiele, die ich bereits kenne – das sollte im Zweifel dem Spielfluss dienlich sein und grobe Fehler zu Beginn vermeiden helfen...

Das Spiel mit den meisten Stimmen gewinnt, und es wäre natürlich toll, wenn sich dann auch diejenigen, deren erste Wahl es nicht geworden ist, dennoch am Crowdfunding und Zugucken beteiligen würden – denn ich habe mich für drei Strategiespiele entschieden. In jedem Fall sind für die erste Staffel drei Folgen pro Woche mit je etwa 45 Minuten Laufzeit geplant, wobei ihr pro Staffel neu über die Frequenz abstimmen könnt (zwischen zwei und vier Folgen pro Woche) – aber nur, wenn ihr Spender seid. Für je 150 Euro brutto gibt's eine Folge, das Letsplay startet, sobald die ersten 10 Folgen im Kasten sind. Zu den drei Kandidaten:

1. Wartales

Das Söldner-Spiel Wartales (GG-Test: 8.0) von Shiro Games wirkt auf den ersten Blick wie ein Battle Brothers-Klon, ähnelt aber noch mehr als diesem einem "Pirates zu Lande" – und bietet viel mehr designte Quests statt generischer Missionen und eine deutlich hübschere Grafik. Allerdings ist der Söldner-Durchsatz geringer, und die Rundengefechte spannend, aber nicht ganz so nervenzerfetzend. Es gibt viel zu entdecken, viel zu tunen und zu entscheiden – Abstimmungen über das weitere Vorgehen wären also ein logischer "Spender-Bonus". Auch die Söldner und Kampf-Esel (sic) lassen sich beliebig benamsen als Spender-Bonus. Zudem dürfen Spender über die Anfangstruppe (also den Background) abstimmen.

2. Warhammer 3

Schon bei meinem Test (Note: 9.0) von Total War Warhammer 3 hat mir die neue Kampagne gefallen: Durch den Wettlauf gegen die anderen Fraktionen wohnt ihr ein Zeitdruck inne, der einem Letsplay guttut (darum schlage ich auch nicht das riesenhafte Quasi-Endlos-Ringen von Immortal Empires vor) und auch strategische Herausforderungen mit sich bringt. Ich würde Spendern die Wahl überlassen, welche Fraktion ich spielen würde – da ich aber Dämonen und Co. doof finde, aus einer Vorauswahl, nämlich zwischen den insgesamt fünf Anführern (mit jeweils anderer Ausgangsstellung) von Kislev und Cathay. WH3 eignet sich durch die Benamsung von Generälen/Gouverneuren, Eishexen und Co. gut für die Spender-Einbindung.

3. Battle Brothers

Hand aufs Herz: Das letzte Battle Brothers-Letsplay hat klasse funktioniert. Deshalb ist dies mein dritter Vorschlag. Um für Abwechslung zu sorgen im Vergleich zum ersten Letsplay, würde ich neben dem einen oder anderen Quality-of-Live-Mod dieses Mal die Groß-Modifaktion Stronghold installieren. Damit wird – nach einiger Spielzeit – der Bau einer Festung möglich, die fortan unsere Heimat ist (die es dann gleich mal zu verteidigen gilt). Vor allem der erwartbar hohe Durchsatz bei den wackeren Kämpferinnen und Kämpfern spricht für die Spender-Partizipation... Alle Crowdfunder stimmen zudem aufs Startszenario ab, wobei meine Vorauswahl sehr kleine Trupps/Einzelkämpfer ausschließen wird.

Ihr könnt bis Montagabend (19.6.23) abstimmen, und natürlich gibt es auch die Option "überlege noch/keines davon", damit ihr den aktuellen Stand seht. Nächste Woche würde dann das Crowdfunding starten, und dann könnte es auch schon bald losgehen!