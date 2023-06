Metal - Hellsinger goes Pop mit dem DLC Essential Hits

Ikona Pop, Gorillaz, Muse und mehr

PC XOne Xbox X PS4 PS5

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Funcom hat einen neuen DLC für den Rhythmus-Shooter Metal - Hellsinger veröffentlicht, der fügt weder neue eigene Metal-Kompositionen mit bekannten Sängern noch zusätzliche Lieder aus diesem Genre hinzu, sondern wechselt die musikalische Gangart.

Für 10 Euro erhaltet ihr mit dem Essential Hits-DLC acht lizensierte Musikstücke, bei denen es sich um Pop-Hits handelt, mit Ausnahme von Down with the Sickness von Disturbed. Der Nachteil an den Liedern: Anders als bei den Stücken aus dem Hauptspiel sind sie nicht in Schichten aufgeteilt, es kommen also nicht Instrumente oder Gesang abhängig von eurem erspielten Multiplikator hinzu.

Die acht enthaltenen Tracks sind: