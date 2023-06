Twitch-Event: Like a Dragon Ishin! LIVE – Heute ab 19 Uhr

Live-Finale von Staffel 4

PC XOne Xbox X PS3 PS4 PS5

Teaser Hagen tanzt weiter auf Katanas Schneide – seid live dabei für mehr Unsinn in Kyo, dramatische Story-Momente und falls wieder ein Boss auftaucht wird Hagen wohl auch wieder etwas leiden.

Lust auf einen Trip ins historischen Japan? Dann seid diesen Donnerstag ab 19 Uhr live dabei, wenn Hagen in Like a Dragon - Ishin! Kyo (heute Kyoto) unsicher macht. Pünktlich zum Live-Finale der vierten Staffel hat die Story fleißig eskaliert und Kyo hat sicher noch ein paar der serientypischen Beklopptheiten auf Lager. Seid also im Chat dabei, denn live ist so ein Twitch-Finale immer noch am schönsten.

Hagen freut sich auf euch, am 15. Juni ab 19 Uhr auf twitch.tv/gamersglobal