Twitch-Event: Like a Dragon Ishin! (beendet) – Staffel 5 finanziert!

Live-Finale von Staffel 4

PC XOne Xbox X PS3 PS4 PS5

Teaser Hagen tanzt weiter auf Katanas Schneide – seid live dabei für mehr Unsinn in Kyo, dramatische Story-Momente und falls wieder ein Boss auftaucht wird Hagen wohl auch wieder etwas leiden.

Update 22:30:

Die heutigen Spenden beim Live-Event, etwa zur Hälfte direkt über unsere Website, haben 740 Euro eingebracht und damit die Staffel 5 komplett finanziert. Die Chance ist damit ziemlich groß, dass wir das Ende von Letsplays erleben können im Laufe des Letsplays. Vielen Dank für eure Spenden, vor allem an Elfant, der mit einer extragroßen Spende die Gurke (...) über die Ziellinie gewedelt hat, gefolgt von Ciang, aber auch an Sathorien, Drapondur, TSH Lightning, Moe90, Sokar, Timberwolf76 und Restrictor, und natürlich alle anderen! Ishin ist bereits jetzt unser monetär erfolgreichstes Yakuza-Letsplay.

Ursprüngliche News:

Lust auf einen Trip ins historischen Japan? Dann seid diesen Donnerstag ab 19 Uhr live dabei, wenn Hagen in Like a Dragon - Ishin! Kyo (heute Kyoto) unsicher macht. Pünktlich zum Live-Finale der vierten Staffel hat die Story fleißig eskaliert und Kyo hat sicher noch ein paar der serientypischen Beklopptheiten auf Lager. Seid also im Chat dabei, denn live ist so ein Twitch-Finale immer noch am schönsten.

Hagen freut sich auf euch, am 15. Juni ab 19 Uhr auf twitch.tv/gamersglobal