US-Richter blockiert voerst die Activision-Übernahme durch Microsoft

Bis FTC-Klage verhandelt wurde

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Die geplante Rekord-Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft für 68,7 Milliarden stößt weiter auf Widerstand der US-Kartellbehörde FTC. Die hatte bereits eine Klage gegen den Activision-Deal auf den Weg gebracht, nun aber zusätzlich eine einstweilige Verfügung durch ein US-Bundesgericht angestrengt. Laut der Behörde sah man dies als notwendig an, da Microsoft und Activision dargestellt hätten, dass sie die Aquisition jederzeit vollenden könnten. Ursprünglich sollte die Übernahme bis zum 18. Juli 2023 abgeschlossen sein.

The Verge berichtet nun, dass vor Gericht zu Gunsten der FTC entschieden und eine einstweilige Verfügung erlassen wurde. Dazu wurde dort das in Teilen geschwärzte Gerichtsdokument veröffentlicht. Demnach urteilte der Richter, dass die Übernahme für eine gewisse Frist nicht durchgeführt werden darf. Entweder bis zu einem vom Gericht festgelegten Datum oder bis fünf volle Tage nach der gerichtlichten Anhörung zum Antrag der FTC für eine Unterlassungsverfügung gegen die Übernahme. Besagte Anhörung soll später diesen Monat stattfinden, am 22. oder 23. Juni.

Auch die britische Behörde CMA lehnte den Deal ab. Microsoft und Activision bereiten aktuell vor, mit rechtlichen Mitteln gegen die Entscheidung der CMA vorzugehen. Die Europäische Kommission billigte die Übernahme im Mai unter der Auflage, dass in den nächsten zehn Jahren Titel von Activision Blizzard auch über konkurrierende Cloud-Gaming-Dienste beziehbar sein müssen.