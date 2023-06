PM: Mit Master-Schwert und Basketball durch den Mai: Die game Sales Awards (Game-Verband)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Berlin, 14. Juni 2023 – Im Mai zeichnet der game – Verband der deutschen Games-Branche zwei Spiele mit dem game Sales Award für besondere Verkaufserfolge in Deutschland aus. Bereits am Wochenende nach seiner Veröffentlichung konnte sich das Open-World-Action-Adventure „The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom“ über 400.000-mal verkaufen und erhält damit eine Auszeichnung in der Kategorie Doppel-Platin. Der Nintendo-Titel ist die neueste Fortsetzung in der Spiele-Reihe „The Legend of Zelda“, in dem Spielende erneut in die Rolle des Protagonisten Link schlüpfen und sich auf ein fesselndes Abenteuer begeben. Eine Trophäe in Platin bekommt im Mai die Basketballsimulation „NBA 2K23“, die über 200.000 verkaufte Titel erreicht hat. Im Sportspiel können Gamerinnen und Gamer unter anderem mit einigen der größten NBA- und WNBA-Stars spielen, eigene Teams zusammenstellen oder ihre Managementfähigkeiten unter Beweis stellen.

Damit geht ein game Sales Award in der Kategorie Doppel-Platin an:

„The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom“ (Nintendo) erschienen für die Plattform Nintendo Switch.

Website des Spiels

Offizieller Trailer des Spiels

Ein game Sales Award in Platin geht an:

„NBA 2K23“ (Visual Concepts / 2K) erschienen für die Plattformen Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch und PC.

Website des Spiels

Offizieller Trailer des Spiels

game Sales Awards im Mai und Visuals zum Download

Informationen zu den game Sales Awards

Mit dem game Sales Award zeichnet der game – Verband der deutschen Games-Branche verkaufsstarke Computer- und Videospiele in Deutschland aus. Grundlage sind die aktuellen Verkaufszahlen des Branchenpanels GSD (Game Sales Data) der ISFE, Interactive Software Federation of Europe. Titel, von denen in den ersten 12 Monaten ab Veröffentlichung plattformübergreifend in Deutschland mehr als 100.000, 200.000, 400.000 beziehungsweise 600.000 Exemplare verkauft wurden, können den game Sales Award in den Kategorien Gold, Platin, Doppel-Platin beziehungsweise Multi-Platin erhalten. Zusätzlich können Anbieter von Computer- und Videospielen dem game ihre kumulierten Verkäufe unter sales-award@game.de melden. Der game verpflichtet sich zur Wahrung der Vertraulichkeit der gemeldeten Mengen, überprüft sie und berücksichtigt sie entsprechend bei der Ermittlung der relevanten Verkaufsmengen.

game – Verband der deutschen Games-Branche

Wir sind der Verband der deutschen Games-Branche. Unsere Mitglieder bilden das gesamte Games-Ökosystem ab, von Entwicklungs-Studios und Publishern bis hin zu Esport-Veranstaltern, Bildungseinrichtungen oder Institutionen. Als Mitveranstalter der gamescom verantworten wir das weltgrößte Event für Computer- und Videospiele. Wir sind Gesellschafter der USK, der Stiftung Digitale Spielekultur, der esports player foundation, der devcom und der VHG sowie Träger des Deutschen Computerspielpreises. Als zentraler

