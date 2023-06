Atari 2600: Neues Cartridge-Spiel von Atari

PC Switch XOne Xbox X PS4 PS5

Im Jahr 1990 beendete Atari den Support für das Atari 2600 Spielesystem und veröffentlichte seitdem keine Cartridges mehr für die Konsole. Mit der Umsetzung des Arcade-Plattformers Mr. Run and Jump, welcher auf allen wichtigen Systemen erscheint, wird eine lange Durststrecke der Retro-Fans beendet und wieder ein original Atari-2600-Modul von einer Firma namens Atari herausgebracht – wobei es in den letzten Jahren immer wieder neue Module gab, prominent etwa ist Circus Convoy von Audacity Games, hinter denen die Ur-Atari-Granden David Crane (Pitfall) und Garry Kitchen (Donkey Kong für 2600) stecken.

Jede Cartridge soll in den Vereinigten Staaten nach strengen Standards aus neuen Teilen und Materialien hergestellt werden. Abgeschrägte Kanten, um Beschädigungen der Stifte zu verhindern, vergoldete Anschlüsse und eine identische Leistungsaufnahme wie die Originalmodule sollen die Fans begeistern. Das Spiel wird in einer hochwertigen Schachtel, mit einer 2600er-Cartridge und einer Bedienungsanleitung ausgeliefert. Mr. Run and Jump für das Atari 2600 ist ab dem 31. Juli vorbestellbar und soll dann drei bis vier Monate später ausgeliefert werden. Da es sich um eine Limited Edition handelt, könnte das Modul schnell ausverkauft sein.