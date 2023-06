PM: Tower of Fantasy bringt euch diesen Sommer eine hochgradig stilisierte östliche Magiewelt auf die PlayStation. (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

zusammen! Ich bin Sky, leitender Designer beim zu Perfect World Games gehörenden Hotta Studio und ich freue mich wahnsinnig, ein paar spannende Neuigkeiten mit euch zu teilen. Unser lang erwartetes Open-World-RPG, Tower of Fantasy, das von Perfect World Games unabhängig veröffentlicht wird, erscheint diesen Sommer für PlayStation. Vorbestellungen beginnen am 20. Juni und ich kann es kaum erwarten, euch diese unglaubliche Welt vorzustellen.

Bei Hotta Studios testen wir unentwegt die Grenzen von Open-World-Spielen aus und versuchen uns an verschiedenen Arten von „Offenheit“, um wirklich immersive Erlebnisse zu erschaffen. Von der trostlosen Sci-Fi-Einöde Astras bis hin zur pulsierenden Cyberpunk-Wüstenstadt Vera Sector bietet Tower of Fantasy eine Vielfalt an Welten, die man nach Belieben erkunden kann. Da wir uns Innovation und einzigartigen Stilen verschrieben haben, bemühen wir uns, Spielerinnen und Spielern immer qualitativ hochwertige, fesselnde Spielinhalte zu bieten.

Wo wir gerade bei Domain 9 sind – unser Ziel mit Tower of Fantasy ist es, ein einzigartiges, östliches Design zu erschaffen, indem wir östliche Architektur nahtlos mit unserem Sci-Fi-Universum verbinden, wodurch ein ganz eigener Kunststil entsteht. Auf der neuen Karte von Domain 9 findet man Berge, die Große Mauer, Zitadellen und schwebende Schiffe, die alle miteinander verbunden sind. Ihr werdet auf traditionell östliche Verzierungen stoßen, wie die Lampe der ewigen Flamme und traditionelle Tuschegemälde, sowie auf futuristische Elemente wie Neonlichter und schwebende Gebäude.

Um die mystische Stimmung der östlichen Welt noch zu verstärken, haben wir uns von antiken Mythen wie dem Shanhaijing („Klassiker der Berge und Meere“) inspirieren lassen und mehr als zehn verschiedenen Kreaturen basierend auf diesen Fabelwesen entworfen. Da sie auch unter dem Einfluss des Sci-Fi-Universums unseres Spiels stehen, ist die Gestalt diese Kreaturen zweifacher Natur: So können sie flüssiges Feuer spucken und im Kampf mechanische Waffen heraufbeschwören.

Jetzt lasst uns unseren neuesten Charakter aus Domain 9, Liu Huo, mal genauer anschauen. Ich könnt sie euch wie das charmante Mädchen von nebenan vorstellen, in einem stylischen Qipao-Kleid und zwei Haarknoten. Aber lasst euch von ihrem Aussehen nicht täuschen! Wenn es brenzlig wird, kann sie jederzeit ihre Geheimwaffe einsetzen: Einen riesigen mechanischen Tuschepinsel, der es in sich hat. Wenn sie ihn schwingt, wird das Schlachtfeld von flammenden chinesischen Schriftzeichen erleuchtet, was ihrem erbitterten Kampfstil das gewisse Etwas verleiht. Macht euch bereit, in der Gestalt von Liu Huo in Tower of Fantasy die perfekte Mischung aus Tradition und Moderne zu erleben!

Wir haben uns besondere Mühe gegeben, um eine unglaublich flüssige Parkour-Erfahrung zu bieten, die es euch erlaubt, die Karte problemlos zu durchqueren. Alle Waffen, Relikte und Fahrzeuge haben einzigartige Flughaltungen und Effekte. So schwebt Lan beispielsweise anmutig mit einem Schirm und Blütenblättern herab, während Alice sich in eine Libelle verwandelt und mühelos über gewaltige Berge hinwegfliegt. Rubilia hingegen spreizt ihre mechanischen Flügel und lässt sich von ihnen in atemberaubender Geschwindigkeit durch den Himmel tragen. In der Version 3.0 führen wir das neuen Relikt Sprinter, mit dem ihr nach Belieben auf Mauern und Bergen laufen und rennen könnt, was euch von den Begrenzungen der Ausdauerleisten befreit und die Erkundung deutlich leichter macht.

Neben dem Parkour haben wir auch verschiedene Bewegungsmöglichkeiten an festen Punkten in das Spiel eingebunden. Jede Karte beinhaltet bestimmte Transportmittel, wie Taxis und U-Bahnen in der Cyber-Stadt Mirroria oder das Libellen-Schiff im mystischen östlichen Reich Domain 9. Diese Mittel ermöglichen es euch nicht nur, schnell weite Strecken zurückzulegen, neue Gebiete zu erschließen und Ressourcen zu sammeln, sondern sorgen für Abwechslung in der Spielwelt, sodass Reisen nie eintönig oder langweilig wird.

Um Tower of Fantasys Veröffentlichung für PlayStation zu feiern, haben wir exklusive Bonusinhalte für PlayStation-Spielerinnen und Spieler vorbereitet. Bestellt das Spiel vor, um das Fluglenker-Outfit, das Rennauto „Eisblaue Blüte“ und den Jetpack-Skin „Weiß geschweifter Meteor“ zu erhalten.

Wir lassen Spieler nicht nur ihre Charaktere nach Belieben auf einem hochaufgelösten Bildschirm gestalten, sondern setzen auch innovative Raytracing-Technologie ein, damit man die Vorzüge einer offenen Welt mit qualitativ hochwertiger Grafik erleben kann. Das Spiel unterstützt außerdem das haptische Feedback des DualSense-Wireless-Controllers.

Unsere kreative Entwicklung in Tower of Fantasy kennt keine Grenzen und bietet unseren Spielerinnen und Spielern unbegrenzte Möglichkeiten. Wir haben es uns zum Ziel gesetzt, in Zukunft immer weiter voranzukommen und permanent die Grenzen der Vorstellung zu sprengen. Eine Welt voller ungenutzem Potenzial wartet darauf, erkundet zu werden und wir sind bestrebt, unvergessliche Spielerlebnisse zu liefern, die euch in ihren Bann ziehen und inspirieren. Lasst uns diese beeindruckende Reise ins Ungewisse gemeinsam antreten!