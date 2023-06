PM: Auf die Plätze, fertig, tanzen! Just Dance® 2024 Edition erscheint am 24. Oktober (Ubisoft News)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Düsseldorf, 12. Juni 2023 – Ubisoft® gab heute während der Ubisoft Forward bekannt, dass Just Dance® 2024 Edition, der nächste Teil des Nr. 1 Musikvideospiel-Marke aller Zeiten*, am 24. Oktober für Nintendo Switch, PlayStation® 5 und Xbox Series X|S-Konsolen erscheinen wird.

Just Dance baut seine Dance-on-Demand-Plattform weiter aus und versorgt die Spieler:innen mit regelmäßigen Updates, die das ganze Jahr über neue Inhalte bringen! Denjenigen, die sowohl die Just Dance 2023 Edition als auch die Just Dance 2024 Edition besitzen, werden alle Inhalte zusammen angezeigt. Neu in diesem Jahr: Wer die Just Dance 2024 Edition besitzt, kann Tracks online mit Freunden spielen, die die Just Dance 2023 Edition besitzen und umgekehrt. Das bedeutet, dass sie zu Hits der Just Dance 2023 Edition wie "Dynamite" von BTS oder den 40 neuen Titeln der Just Dance 2024 Edition mittanzen können.

Just Dance 2024 Edition enthält 40 neue Songs und Universen, die von Chart-Hits über Klassiker bis hin zu Originalen Songs reichen, darunter:

Jedes Exemplar von Just Dance 2024 Edition enthält eine kostenlose einmonatige Testversion von Just Dance®+, dem abonnementbasierten Streaming-Dienst. Just Dance+ ermöglicht den Zugang zu noch mehr Tracks und bietet besondere Vorteile für In-Game-Events. So kann zu Lieblingssongs aus früheren Just Dance-Spielen oder zu neuen, exklusiven Tracks, die in jeder Season erscheinen, getanzt werden.

Um die Ankündigung der Just Dance 2024 Edition zu feiern, haben Besitzer:innen der Just Dance 2023 Edition ab sofort und bis zum 20. Juni frühzeitigen Zugang zu "Sail" von AWOLNATION.

Dieses Jahr arbeitet Ubisoft mit der World DanceSport Federation zusammen, um Just Dance® in die Olympic Esports Series 2023 zu bringen. Ausgewählte Spieler:innen werden während des Live-Finales im Suntec Centre in Singapur am 23. Juni auf der Nintendo Switch-Version tanzen und gegeneinander antreten.

Die Limited Edition von Just Dance 2024 Edition kann in Kürze exklusiv bei Amazon vorbestellt werden und enthält neben dem Hauptspiel exklusive digitale Objekte zur Anpassung der eigenen Dancer Card.

