PM: The Division Resurgence wurde während der Ubisoft Forward für Herbst angekündigt (Ubisoft News)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Düsseldorf, 12. Juni 2023 – Ubisoft hat im Zuge der Ubisoft Forward Live den Startzeitraum für Tom Clancy's The Division Resurgence bekannt gegeben, ein neues kostenloses Third-Person-RPG-Shooter-Handyspiel, das in einer riesigen offenen Welt spielt. ​ The Division Resurgence bringt das gefeierte AAA-Erlebnis von The Division auf Handheld-Geräte. In diesem neuen Werk der Tom Clancy's The Division-Marke erleben die Spieler:innen eine neue und eigenständige Handlung in einer riesigen offenen Welt, in der sie sich frei durch die detaillierte städtische Umgebung bewegen können und eine atemberaubende und einzigartige Perspektive auf die wichtigsten Ereignisse der Geschichte von The Division und The Division 2 bekommen.

Der Trailer zu The Division Resurgence kann unter folgendem Link gefunden werden:

The Division Resurgence wird im Herbst 2023 für Android- und iOS-Geräte erscheinen. Spieler:innen, die sich jetzt vorregistrieren, erhalten zum Start einzigartige Belohnungen im Spiel.

In der Zwischenzeit kann in ausgewählten Ländern an einem regionalen Test teilgenommen werden, um The Division Resurgence ab dem 13. Juni bis zum 24. Juli zu spielen. Eine zweite regionale Beta findet vom 8. August bis zum 19. September statt. Zu den ausgewählten Ländern gehören: Australien, Chile, Dänemark, Finnland, die Niederlande, Norwegen, die Philippinen, Spanien und Schweden.

Spieler:innen in diesen Gebieten können sich im Google Play Store auf Android-Geräten oder unter http://thedivisionresurgence.com/ für die Teilnahme an dieser regionalen Beta registrieren. Ausgewählte Spieler:innen werden zur Teilnahme an der Beta eingeladen. Mobile Spieler:innen, die an früheren Tests teilgenommen haben, werden unabhängig von der Region ebenfalls die Chance haben, The Division Resurgence während der regionalen Beta zu spielen.

Die regionale Beta wird im Vergleich zu früheren Testphasen neue Inhalte enthalten, darunter mehr Hauptmissionen, Aktivitäten und eine neue Agentenspezialisierung. Die Spieler:innen sind aufgefordert, ihr Feedback mit dem Entwicklerteam über eine Umfrage im Spiel und Bug-Report-Tools zu teilen. Feedback kann auch auf dem offiziellen Discord-Server von The Division Resurgence gegeben werden.

Weitere Informationen zu Tom Clancy's The Division Resurgence gibt es unter news.ubisoft.com.

Angebote zu Ubisoft Spielen gibt es im offiziellen Ubisoft Store unter: https://store.ubi.com/de/home

About Tom Clancy’s The Division

Since the first The Division game launched in 2016, the series has offered a revolutionary experience through multiple games, all offering robust RPG customization with tactical action combat. Upcoming games in the series include The Division Resurgence for mobile and survival-action shooter, The Division Heartland. Fans can sign up for a chance to play The Division Heartland at thedivisionheartland.com, and for a chance to play Resurgence at thedivisionresurgence.com.

© 2023 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. Ubisoft and the Ubisoft logo are registered trademarks in the US and/or other countries.