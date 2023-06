PM: Die Rocksmith+ Mobile App ist ab sofort weltweit verfügbar (Ubisoft News)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Düsseldorf, 12. Juni 2023 – Rocksmith+, der Musik-Lern-Abonnement-Dienst, ist ab sofort auch weltweit auf mobilen Geräten verfügbar. Mit einem Abo von Rocksmith+ kann man jederzeit und überall beginnen, Gitarre-Spielen zu lernen und erhält Zugang zu mehr als 6.000 spielbaren Songs. Die mobile App steht als Download für iOS und Android zur Verfügung. Rocksmith+ ist auch für PC erhältlich – exklusiv über den Ubisoft Store.

Darüber hinaus hat der aufstrebende Star Mothica im Rahmen einer Kooperation mit Rocksmith+ ihren neusten Original-Song „Glow in the Dark“ exklusiv am 12. Juni in der Musikbibliothek des Musik-Lerndienstes veröffentlicht, noch bevor er bei Streaming-Diensten erscheint.

Der Trailer zu Rocksmith+ Mobile kann unter folgendem Link gefunden werden:

Ein Video zur Partnerschaft mit Mothica kann hier gefunden werden:

Mit Rocksmith+ kann jede beliebige Akustik-, Elektro- oder Bassgitarre verwendet werden, um im eigenen Tempo zu lernen - mit verbesserter, hochmoderner Notenerkennung und Echtzeit-Feedback für ein personalisiertes Training. Mit häufigen Inhalts-Updates, die neue Modi und Funktionen hinzufügen, sowie monatlichen Song-Ergänzungen, wird das Beste aus dem Lernabonnement herausgeholt. Auf der Rocksmith+-Website gibt es kostenlose Zusatzartikel und Videos über die richtige Gitarrentechnik und -form, Musiktheorie, Gitarrenausrüstung, Instrumentenpflege und vieles mehr.

Weitere Informationen über Rocksmith+ und zur Partnerschaft mit Mothica gibt es in diesem Bericht auf Ubisoft News

Angebote zu Ubisoft Spielen gibt es im offiziellen Ubisoft Store unter: https://store.ubi.com/de/home

© 2023 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. Ubisoft and the Ubisoft logo are registered trademarks in the US and/or other countries.