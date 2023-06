Zusammenfassung vom Capcom Showcase 2023

PC Xbox X PS5

In der Nacht vom 12.6. auf den 13.6. wurde der Capcom Showcase ausgestrahlt. Der japanische Traditions-Hersteller zeigte dort Trailer und Gameplay-Szenen zu neuen Spielen. Im Folgenden fassen wir den Showcase zusammen. Die Spieletitel sind mit den Trailern verlinkt.

Kunitsu-Gami - Path of the Goddess

Das Spiel wurde bereits beim Xbox Games Showcase 2023 vorgestellt. Es handelt sich um ein Third-Person-Actionspiel mit einem sehr verspielten Look. Das Setting scheint im feudalen Japan angesiedelt zu sein. Es werden jedoch zahlreiche Monster aus der japanischen Mythologie bekämpft.

Pragmata

Ursprünglich sollte das Sci-Fi-Abenteuer im Jahr 2022 erscheinen, wurde dann aber auf 2023 verschoben. Nun wurde ein neuer Trailer gezeigt, der das Spiel auf unbestimmte Zeit verschiebt. Es scheint eine schwierigere Geburt zu werden.

Mega Man X Dive Offline

Die Mega-Man-Reihe ist untrennbar mit der 40-jährigen Firmengeschichte von Capcom verbunden. Wäre das nicht ein schöner Anlass für ein neues Spiel der Serie? Es gibt ein neues Spiel - aber nur ein Free-To-Play-Sammelkartenspiel für Smartphones.

Ghost Trick - Phantom Detective

Ende Juni erscheint das Remaster des Nintendo-DS-Klassikers Ghost Trick für viele andere Plattformen – schon jetzt ist zudem eine Demo auf allen Systemen verfügbar. Dabei handelt es sich um ein Adventure-Spiel, in dem man in die Rolle eines Geistes schlüpft und das Rätsel um den eigenen Tod löst. Die besondere Fähigkeit des Geistes ist es, in Gegenstände zu schlüpfen und mit diesen seine Umgebung zu manipulieren. Das Spiel erhielt damals sensationelle Kritiken für sein innovatives Gameplay. Dennoch blieb Ghost Trick immer eine Art Geheimtipp, da der Erfolg ausblieb.

Apollo Justice - Ace Attorney Trilogy

Eine Sammlung mit den Ace-Attorney-Adventures Apollo Justice, Dual Destinies und Spirits of Justice. Während Apollo Justice für den Nintendo DS noch eine deutsche Lokalisierung erhielt, wurden Dual Destinies und Spirits of Justice für den 3DS lediglich in englischer Sprache veröffentlicht. Alle drei Spiele haben nun eine deutsche Lokalisierung erhalten. Veröffentlichung: Anfang 2024 für alle Plattformen.

Exoprimal

Ein Multiplayer-Shooter mit Sci-Fi-Setting. Die Spieler schlüpfen in futuristische Kampfanzüge und kämpfen gegen Horden von Dinosauriern und anderen prähistorischen Kreaturen. Im verlinkten Video wird das Gameplay näher beschrieben.

Dragon's Dogma 2

Die Präsentation endete mit Details zum Gameplay von Dragon's Dogma 2 - ein Fantasy-Action-Rollenspiel in einer Open World. In dieser Welt ist der Spieler nicht alleine unterwegs, sondern kann mit bis zu drei weiteren Charakteren, die von der KI gesteuert werden, eine Partie gründen. Generell wurde die KI sehr stark betont und eine lebendige Spielwelt mit deren Hilfe versprochen. Ein Erscheinungstermin wurde nicht genannt.

Das waren alle wichtigen Programmpunkte der halbstündigen Präsentation. Wenn ihr möchtet, könnt ihr diese mit dem unten verlinkten Video in voller Länge nachholen.