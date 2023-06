4 handverlesene Sci-fi-Titel mit Fahrzeugen vom PGS 2023 Livestream

Driving through Space

Auf der gestrigen PC Gaming Show 2023 gab es weit mehr Spiele zu sehen, wie man erschöpfend behandeln kann. Neben all den Titeln vom Event, die auf GamersGlobal bereits Erwähnung fanden, habe ich vier weitere Spiele ausgesucht, die im Folgenden mit jeweils einem Trailer ganz kurz vorgestellt werden sollen. Das Besondere daran, es handelt sich um Sci-fi- oder Weltraum-Titel, die im weitesten Sinne mit fahrbaren Vehikeln zu tun haben.

Breathedge 2

Dieses satirisch angehauchte, retro-futuristische Survival-Action-Spiel von RedRuins Softworks und HypeTrain Digital setzt direkt dort an, wo der Vorgänger Breathedge aufgehört hat. Erneut werdet ihr mit zahlreichen intergalaktischen Problemen konfrontiert, müsst mitten im Chaos euer Überleben sichern und versuchen, der Breathedge Corporation das Handwerk zu legen ohne dabei verrückt zu werden oder gar draufzugehen. Der Trailer zeigt neben einer Autopanne einige Eindrücke vom Spiel, bis am Ende alles eskaliert. Das Spiel soll nächstes Jahr für PC erscheinen.

Invector - Rhythm Galaxy

Ein neondurchflutetes Rhythmus-Racing-Spiel, das ein wenig an Thumper oder Neodash erinnert und zahlreiche moderne Pop-Songs auf unterschiedlichen farbenfrohen Strecken zum Abfahren im Takt bereithält. Das Spiel bietet lokalen Koop bis zu vier Spieler, wird von Hello There Games und Warner Music Group entwickelt und soll bereits am 14.7.2023 für PC erscheinen. Der Trailer lässt euch in ein paar Tracks hineinschnuppern.

Exo Rally Championship

Exbleative, die australischen Köpfe hinter Exo One haben eine außerirdische Offroad-Simulation entwickelt, die auf prozedural generierten Planeten mit unterschiedlichstem Terrain realistische Fahrphysik mit futuristischen Fahrzeugen bieten soll. Keine Straßen, keine Limits, veränderliche Gravitation, Spritknappheit, echte Schäden am Fahrzeug, sehr hohe und noch niedrigere Temperaturen, extreme Wetterbedingungen und ein Karrieremodus. Im Trailer wird das eingesetzte Fahrzeug nicht geschont. Das Spiel soll nächstes Jahr für PC erscheinen.

Dread Pilots

Von den Machern von Mark of the Ninja, der Don't Starve-Reihe oder Griftlands – Klei Entertainment – kommt ein Space-Survival-Sandbox-Spiel, in dem ihr als abgehalfterter Pilot eines Weltraum-Pickups in gefährlichen Gegenden des Alls euer Auskommen finden müsst. Rein optisch erinnert der Titel an Sunless Skies, ist aber bei weitem weder so melancholisch noch farblich so düster, im Gegenteil. Der Trailer gibt neben Cutscenes und Dialogen auch ein paar Gameplay-Einblicke. Erscheinen soll das Spiel nächstes Jahr für PC.