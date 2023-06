PM: Ubisoft zeigt erstes Gameplay von Avatar – Frontiers of Pandora™ und kündigt Releasedatum an (Ubisoft News)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Düsseldorf, 12. Juni 2023 – Im Rahmen der Ubisoft Forward gab Ubisoft bekannt, dass Avatar – Frontiers of Pandora am 7. Dezember 2023 für PlayStation 5, Xbox Series X|S, Amazon Luna und Windows PC über Ubisoft Connect erscheint. In einem umfangreichen Walkthrough wurde zudem die Spielwelt vorgestellt.

Der Weltpremieren-Trailer zu Avatar – Frontiers of Pandora kann unter folgendem Link gefunden werden:

Der Gameplay-Walkthrough zu Avatar – Frontiers of Pandora kann unter folgendem Link gefunden werden:

Weitere Informationen zu Avatar – Frontiers of Pandora finden Sie auf Ubisoft-News in folgendem Artikel: https://news.ubisoft.com/en-us/article/11mcqDG46LWdRkC80S2kAc/avatar-frontiers-of-pandora-release-date-announced-new-gameplay-revealed

