Star Wars Outlaws: Ubisoft Forward zeigt erstes Gameplay

Zum Abschluss der Forward-Präsentation von Ubisoft, zeigte Massive Entertainment (The Division) Gameplay vom frisch angekündigten Open-World-Spiel Star Wars Outlaws. Darauf seht ihr, wie Heldin Kay Vess auf einem Mond Tashara, der Anlaufpunkt für allerhand Tunichtgute ist. Die Story ist dabei nach der Schlacht von Hoth, also ungefähr während der Zeit von Episode 5 der Film-Saga.

Nachdem ihr tierischen Partner Nix einen Stein gestohlen hat, schleicht sie sich durch einen Schiffshanger. Fängt es typisch mit dem Ausschalten einer Wache von hinten an. Befiehlt Kay Nix, einen Schalter zu aktivieren, worauf sich eine Kiste in Bewegung setzt, an der sie sich festklammert. Von dem Versteck abgesprungen wird die Heldin entdeckt, Kay ballert den Gegner als erstes über den Haufen. Sie kämpft sich an einigen Feinden vorbei, wobei sich auch wieder Nix als nützlich erweist.

Auf der Flucht per Schwebe-Bike muss sich Kay noch mit Verfolgern befassen. Danach kontaktiert sie ein Androiden-Kumpan. Auf die Frage "Wir werden nicht so bald Aufträge für das Pyke-Syndikat erledigen, nehme ich an?" antwortet Kay verschmitzt nach Nathan-Drake-Manier "Sie werden mir sicher vergeben." Eine Anzeige informiert: Die Beziehung zum Pyke Syndikat hat gelitten.

Als Kay den Stein abgeben will, findet sich eine Beamtin des Imperiums bei ihr und setzt Kay unter Druck. Die beschließt, ihre Waffe zu ziehen und zu verduften. Auf den Bildschirmen der Spelunke erscheint darauf ein Fahndungsgesuch nach ihr. Die Heldin, quasi weibliche Han Solo, macht sich auf den Weg zu ihrem Schiff und hebt damit ab. Nach einem Schnitt gibt es noch etwas Geballer im Weltraum, bevor die Gameplay-Präsentation endet.

Star Wars - Outlaws soll 2024 für PC, PS5 und Xbox Series S|X erscheinen.