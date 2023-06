The Crew Motorfest: Gameplay-Trailer zeigt Hawaii

Erscheint am 17. September 2023

PC XOne Xbox X PS4 PS5

Bei der Präsentation Ubisoft Forward zeigte der französische Entwickler und Publisher Gameplay zum Open-World-Racer The Crew Motorfest. Darin werdet ihr nun nicht mehr auf dem amerikanischen Festland rasen, sondern auf der hawaiianischen Insel O'ahu.

Besitzer von The Crew 2 sollen dabei ihre Sammlung an Vehikeln kostenlos auf Motorfest übertragen können. Zudem ist es nun möglich, sich für eine Closed Beta zu bewerben, die zwischen dem 21. und 23. Juli 2023 stattfinden wird. Erscheinen wird The Crew Motorfest bereits am 14. September diesen Jahres.