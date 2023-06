Prince of Persia - The Lost Crown: Zeit-Kräfte im Gameplay-Trailer

Release am 18. Januar 2024

PC Switch XOne Xbox X PS4 PS5

Im Zuge des Events Ubisoft Forward wurde ein Gameplay-Überblick von Prince of Persia - The Lost Crown vorgestellt. Darin war unter anderem zu sehen, dass ihr wieder die Möglichkeit haben werdet, die Zeit zu manipulieren – doch auch mindestens eine Widersacherin verfügt über ähnliche Kräfte.

Zudem sprach der Game Director Mounir Radi bei der Bühnenpräsentation von einer halboffen Spielwelt, The Lost Crown könnte also auch auf Metroidvania-Elemente setzen.

Prince of Persia - The Lost Crown wird am 18. Januar 2024 für PC, PS4, PS5, Switch, Xbox One und Xbox Series S|X erscheinen.