Avatar - Frontiers of Pandora: Erstes Gameplay zum Ego-Action-Adventure

Release am 7. Dezember 2023

PC Xbox X PS5 Android

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Die Präsentation Ubisoft Forward eröffnete mit einem Story-Trailer und einer ersten Gameplay-Präsentation zu Avatar - Frontiers of Pandora. Darin wurde etabliert, dass es sich bei eurer Spielfigur um eine Na'vi handelt, die von Menschen von der RDA entführt und zum Soldaten ausgebildet wurde. Als sich die RDA zurückzog, wurde eure Figur von den Na'vi-Ausbildern in einer Cryo-Kammer eingefroren. Nachdem ihr wieder erwacht seid, kämpft ihr an der Seite der Na'vi gegen eine erneute RDA-Invasion. James Cameron selbst hatte einen kurzen Auftritt und sagte, die eigenständige Geschichte spiele parallel zu den Handlungen der beiden bisher erschienen Filme.

Nach einführenden Worten durch Game Director Ditte Deenfeldt folgte eine Gameplay-Präsentation. Durch eure Vergangenheit könnt ihr auch menschliche Waffen führen. Ihr knüpft Beziehungen zu den Na'vi-Stämmen in vier Biomen und lernt von ihnen Techniken wie das Reiten von Flugtieren. Befreit ihr Abschnitte von der RDA, erholt sich die verschmutzte Natur dort – wodurch auch wieder Ressourcen wachsen, die ihr in die Verbesserung eurer Ausrüstung investieren könnt.

Auch der Release-Termin wurde nun bekannt gegeben: Avatar - Frontiers of Pandora erscheint am 7. Dezember 2023 für PC, PS5 und Xbox Series S|X.