PM: Wie Santa Monica Studio Atreus‘ Umgang mit dem Bogen in God of War Ragnarök entwickelte (Sony Playstation Blog)

Einen Charakter von Grund auf zu entwickeln, kann beängstigend sein, aber einen Charakter durch eine fortschreitende Geschichte wachsen und reifen zu lassen, ist schon für sich eine ganz ungeheure Aufgabe. Santa Monica Studio nahm diese Herausforderung in Form der umfangreichen Entwicklung des beliebten Atreus an, Kratos‘ Sohn in God of War Ragnarök, und legte das Hauptaugenmerk auf Atreus‘ Verwandlung vom „Jungen zu einem jungen Mann“, der von seinen eigenen Beweggründen angetrieben wird.

In diesem neuen Beitrag zu God of War Ragnarök sehen wir uns im Detail und aus der Perspektive der Entwickler von Santa Monica Studio die Entwicklungsreise an, die Atreus als Charakter durchmacht, genauer gesagt, seine Verwandlung in einen spielbaren Charakter und in eine treibende Kraft der Story. Eine faszinierende Facette von Atreus ist dabei die Geschichte hinter seiner Waffe der Wahl in God of War Ragnarök.

Die Fans werden vielleicht überrascht sein zu hören, dass beim Brainstormen bezüglich Atreus‘ Waffen neben dem Bogen auch andere Waffen in Frage kamen, bevor der Bogen das Rennen machte.

„Wir haben im Vorfeld darüber diskutiert, ob Atreus ein Schwert oder ein Messer bekommen sollte, aber wir wollten die Spieler nicht überladen und Atreus Raum zum Wachsen geben“, erzählt Bruno Velasquez, Animation Director bei Santa Monica Studio.

Die Entscheidung, die Spieler nicht mit einer Waffenauswahl zu überladen, gab den Entwicklern die Chance, den Bogen und seine unterschiedlichen Einsatzmöglichkeiten genauer auszuarbeiten – von Fern- und Nahkampfangriffen bis hin zu ganz simplen Aufgaben wie dem Öffnen von Truhen, um Gegenstände zu sammeln.

Uns auf dem Bogen zu konzentrieren, gab uns neben dem Wie auch die Möglichkeit, genauer auszuloten, warum Atreus ihn benutzt und welche Bedeutung er für ihn hat.

Atreus’ Mutter Faye schenkte ihm die Waffe und lehrte ihn sie zu benutzen, weshalb sie für ihn viel mehr als bloß ein Hilfsmittel ist. Der Bogen ist ein kleines Stück von ihr, das er bei sich trägt, und gleichzeitig eine Erweiterung seiner selbst, was wir daran sehen können, auf wie viele verschiedene Arten er ihn benutzt, um mit seiner Umwelt zu interagieren.

„Wir wollen, dass die Spieler begreifen, dass der Bogen ein Teil von ihm ist – er benutzt ihn ständig und hat ihn ständig im Hinterkopf“, verrät Grace Pan, Animator bei Santa Monica Studio.

Für alle, die ihr Abenteuer gerade erst beginnen, gibt es God of War Ragnarök ab sofort bis zum 13. Juni 2023 um 08:59 (MESZ) im Angebot.