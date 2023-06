PM: Die Demo mit den ersten beiden Kapiteln von Lies of P (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Seid ihr bereit, zu lügen, um den Tod zu betrügen? Na hoffentlich! Ich bin Ji Won Choi, Project Director bei Lies of P, das am 19. September für PS4 und PS5 veröffentlicht wird. Nach der Ankündigung unseres Spiels konnten wir ziemlich schnell eine große und begeisterte Fangemeinde um uns versammeln und wir freuen uns unglaublich, dass diese heute mit der Demo von Lies of P endlich einen Vorgeschmack auf die Abenteuer erhält, die sie in Krat erwarten.

Ihr wisst vielleicht bereits, dass es sich bei Lies of P um ein Action-Spiel mit Souls-Formel handelt, dessen Protagonist kein Geringerer als unser aller Lieblingslügner Pinocchio ist, der sich in einer düsteren Welt im Stil der Belle Époque zurechtfinden muss. Aber wisst ihr auch, wie ihr euch durch die ersten zwei Kapitel des Spiels „lügen“ könnt bzw. müsst? Ich werde es euch nicht bis ins kleinste Detail erklären, um euch die Überraschung nicht zu verderben, aber heute spiele ich sozusagen eure „blaue Fee“, die ein paar Tipps für euch parat hat, die ihr nur hier kriegt!

Bevor wir loslegen, zunächst ein kurzer Überblick, was ihr von der Demo erwarten könnt:

In dieser Demo erhaltet ihr einen kleinen Einblick in die Spielwelt Krat, aber es gibt auch hier schon eine Menge zu entdecken. Seht euch also auf dem Weg zum Hotel Krat gründlich um. Vielleicht entdeckt ihr ja das eine oder andere Geheimnis, mit dem ihr P stärker machen und interessante Hintergrundinformationen erhalten könnt.

Stellt einzigartige Waffen zusammen, indem ihr Griffe und Klingen austauscht und somit etwas völlig Neues erschafft– mit neuen Attributen und Kampfstilen. Nachdem ihr es zu Gepetto geschafft habt, könnt ihr entweder mit Eugenie im Hotel Krat sprechen oder euch an einem Sternengucker niederlassen, um mit dem Experimentieren zu beginnen.

Jede Waffe verfügt über zwei Fabelkünste– eine für die Klinge, eine für den Griff. Fabelkünste haben unterschiedlichste Effekte. Ihr könnt damit beispielsweise eure Verteidigung verstärken oder auf besonders spektakuläre Art angreifen.

In der Demo stehen euch drei zur Verfügung und jede erfüllt ihren eigenen Zweck, sodass ihr sie nach Lust und Laune an eure Waffe und eure Art zu spielen anpassen könnt. Eure Legionswaffe könnt ihr am Venigni-Automaten im Hotel Krat wechseln.

Gegen Ergo könnt ihr bei Sophia im Hotel Krat alle eure Attribute verbessern. Je mehr ihr eure Attribute erhöht, desto mehr Ergo müsst ihr dafür ausgeben. Welchem Wert widmet ihr euch zuerst? In dieser Demo könnt ihr P aber auch bereits an Sternenguckern verbessern, bevor ihr zum ersten Mal auf Sophia trefft.

Wenn ihr an einem Sternengucker rastet, stellt ihr eure Gesundheit wieder her, aber alle Gegner werden wiederbelebt. Tut dies also nur, wenn es unbedingt notwendig ist.

Wenn ihr Gegnern zusetzt, geraten sie irgendwann ins Taumeln (angezeigt durch die weiße Umrandung ihrer Lebensleiste). Nachdem ihr einen taumelnden Gegner betäubt habt, könnt ihr ihm in einem kurzen Zeitfenster mit einem Verheerenden Angriff erheblichen Schaden zufügen.

Kauft euch Wurfzellen vom Wandernden Händler, den ihr direkt vor der Boss-Arena findet. Diese Wurfgeschosse sind gegen diesen Boss besonders effektiv. Sie verursachen Elektroschaden aus sicherer Entfernung und machen den Boss für kurze Zeit anfälliger für Nahkampfangriffe.

Ihr solltet P am Sternengucker auf dem Platz vor dem Hotel Krat unbedingt aufwerten, bevor ihr euch dem Paradeführer entgegenstellt.

Benutzt ein Sternenfragment, um einen Schemen vor der Boss-Arena heraufzubeschwören, der euch bei dieser Begegnung unterstützen wird.

Der Boss wird euch in seiner zweiten Phase mit Elektroangriffen zusetzen, weshalb es sich lohnen kann, Teile mit Elektrowiderstand auszurüsten.

Der Elektroschock-Status, den dieser Boss verursacht, richtet mehr Schaden an euch an. Vergesst nicht, eure Attributreinigungsampullen einzusetzen, um diesen Statuseffekt zu verhindern.

Die Entwickler von Lies of P haben hart daran gearbeitet, euch eine Demo bereitzustellen, auf die sie stolz sein können. Aber letztendlich kommt es darauf an, was ihr, die Community, darüber denkt. Bitte sendet uns euer Feedback zu, damit wir das Spielerlebnis von Lies of P bis zur Veröffentlichung am 19.September weiter optimieren können.