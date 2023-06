Nova Roma: Antiker City-Builder der Macher von Kingdoms and Castles

Zwischen all den großen Publishern zog Indie-Publisher Hooded Horse während der PC Gaming Show 2023 ein Ass aus seinem Ärmel und hat den antiken City-Builder Nova Roma angekündigt. Den Ankündigungs-Trailer könnt ihr euch direkt unter dieser News anschauen. Entwickelt wird Nova Roma von Lion Shield, die bereits für das erfolgreiche Kingdoms and Castles verantwortlich zeichnen, das sich bislang über 1,3 Millionen Mal verkaufte und von über 23.500 Steam-Usern als "sehr positiv" bewertet wurde.

In Nova Roma sollt ihr im Spätherbst des Römischen Reiches ein kleines Dorf zum Konkurrenten für die Ewige Stadt aufbauen. Neben Warenketten dreht sich das Spiel auch um die Manipulation des Terrains und Wassermechaniken. Schließlich solltet ihr die Götter besser nicht erzürnen.

Zu den Key-Features von Nova Roma gehören:

Tim Bender, CEO von Hooded Horse, äußerte sich wie folgt:

Wir sind geehrt, zusammen mit Lion Shield an ihrem nächsten Projekt zu arbeiten. Kingdoms and Castles ist ein Gold-Standard der City-Builder und wir freuen uns, den Nachfolger mit seinem römischen Thema zu publishen.

Pete Angstadt, Creative Director und Co-Gründer von Lion Shield äußerte sich zu Spiel und Partnerschaft wie folgt:

Wir freuen uns, zusammen mit Hooded Horse an Nova Roma zu arbeiten. Wir bauen auf dem auf, was wir während der Entwicklung von Kingdoms and Castles gelernt haben und hoffen, dass wir den uns bestmöglichen antiken City-Builder der Römerzeit erschaffen, in einer von Geschichte und Mythologie gespeisten Welt.