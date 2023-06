Assassin's Creed: Neue Infos zu VR-Spiel Nexus und Mobile-Titel Jade

Als Cassandra, Ezio und Connor spielen

Im Rahmen des heutigen Events Ubisoft Forward hat der französische Publisher neben längern Gameplay-Eindrücken zu Assassin's Creed Mirage auch Neuigkeiten zum VR-Spiel Assassin's Creed Nexus und dem Mobile-Ableger Assassin's Creed Codename Jade.

Assassin's Creed in VR

Ein neuer Trailer zeigte zwar vorgerenderte Szenen und kein real aufgenommenes Gameplay, allerdings vermittelt er, dass ihr in der virtuellen Realität nicht nur mit Nahkampfwaffen und Pfeil und Bogen agiert, sondern auch klettert und mit der versteckten Klinge Attentate aus der Luft ausführt. Das soll durch eine Reihe von Komfortfunktionen keine Motion-Sickness-Testsoftware werden. Angefangen von üblichen Optionen wie Teleport statt freier Bewegung und dynamischen Vignetten bis hin zu optischen Hilfen, um Höhenangst vorzubeugen. Es wird dennoch spannend zu sehen, was das Innenohr davon hält, häufier von virtuellen Hausdächern zu springen.

Spielerisch werden euch die Aufträge in Assassin's Creed Nexus in offenere Karten entlassen, die euch als "taktische Sandbox" voller Zivilisten und Gegner Raum zu Erkundung und zum Erreichen der Ziele geben. Ihr greift dabei auch auf diverse Waffen und Hilfsmittel zurück, die an Holster-Zonen an eurem Körper verteilt sind, wie Rücken und Brust.

Das Spiel erzählt dabei eine eigenständige Geschichte um (wieder mal) ein neues mächtiges Artefakt der Vorgänger-Zivilsation der Isu. Damit will Abstergo Profile der Erinnerungen von Menschen erstellen und diese manipulieren, um unmerklich ihre Überzeugungen zu manipulieren. Der springende Punkt: Das Artefakt war in drei Teile zersprungen und drei Assassinen sind in ihrem Leben auf eines der Bruchstücke gestoßen: Cassandra aus Assassin's Creed Odyssey, Ezio aus Assassin's Creed 2 und Connor aus Assassin's Creed 3. Folglich spielt ihr in Nexus diese drei Charaktere und erlebt somit in drei Epochen die Städte Athen, Venedig und Boston sowie weitere Areale.

Assassin's Creed Nexus soll noch 2023 erscheinen, allerdings exklusiv für die Meta Quest 2.