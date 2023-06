Assassin's Creed Mirage: 8 Minuten Gameplay und viele neue Details

Größe der Spielwelt, neue Skills & mehr

PC XOne Xbox X PS4 PS5

Teaser Mit Assassin's Creed Mirage knüpft Ubisoft bei Gameplay und Setting an die Wurzeln der Reihe an, bringt aber auch neues aufs Tablett.

Schauplatz und Story

Die versteckte Klinge wird sicherlich wieder zu euren wichtigsten Waffen gehören.

Missionen vom Schwarzen Brett

Neue Umgebugnsobjekte geben euch mehr Parcours-Optionen auf der Flucht.

Klassisches Kämpfen und Kraxeln mit neuen Twists

Beim soeben ausgestrahlten Ubisoft Forward gab es zahlreiche neue Infos zum kommenden, das spielerisch zu der Tradition der Reihe vor der Neuausrichtung mit Assassin's Creed Origins zurückkehrt.Assassin's Creed Mirage kehrt in den Orient als Setting zurück, wo mit dem ersten Serienteil alles begann. Auch die Dimensionen der Spielwelt sehen die Entwickler als Rückkehr zu der früheren Serientradition: Bagdad soll in etwa die Ausmaße von Paris in Assassin's Creed Unity oder Konstantinopel inhaben.Spielte allerdigns der Erstling mit Altair im Jahr 1191 vor dem Hintergrund des dritten Kreuzzugs, ist Mirage noch einige hundert Jahre früher angesiedelt, im 9. Jahrhundert – logischerweise spielt es auch vor, wo ihr mit Eivor Basim kennengelernt habt, dessen Vorgeschichte ihr nun in Mirage spielt. Wer die Geschichte von Valhalla noch im Kopf hat, weiß um ein wichtiges Geheimnis von Basim. So wird er auch als eine von Visionen gequälte Figur dargestellt, die Gefahr läuft sich zu verlieren. Anfangs wird Basim als Straßendieb von der Verborgenen Roshan () gerettet, die seine Meisterin wird. Gemeinsam kämpfen sie natürlich Orden, der zu der Zeit noch nicht unter den Namen Templer auftritt.Die Macher stellen in Aussicht, dass die Story einen spannenden Wendepunkt in der Geschichte der Assassinen zeige und deren Kodex wie nie zuvor beleuchte. Starke Geschichten waren zuletzt nicht unbedingt die stärkste Seite der Open-World-Produktionen von Ubisoft, allerdings zeigt Mirage hier durchaus spannende Ansätze. Die Rolle der Assassinen wird auch kritischer befragt, unter anderem von Basims Kindheitsfreundin, der Diebin Nehal. Eine andere Figur sagt Basim im neuen Story-Trailer: "Alles was du tust, dient den Verborgenen. Das ist eine seltsame Art von Freiheit." Und just die Frage, was Freiheit sei, stehe im Kern von Basims Geschichte in Mirage.Wahlfreiheit habt ihr unter anderem bei Basims Charakter-Progression. Ihr greift in Mirage auf klassische Hilfsmittel wie Wurfmesser, ein Blasrohr mit Betäubungspfeilen oder Rauchbomben zurück. In neuem Gameplay-Material sieht man dabei, wie Basim nach einer erfolgreichen Mission im Versteck beim Verbündeten Abu Jafar ein neues Hilfsmittel freischalten kann – welches, liegt beim Spieler.Im Versteck findet sich auch eine Art schwarzes Brett mit mehreren Aufträgen. Mal geht wie bei "Der Bronzespiegel-Diebstahl" um Einbrüche. In dem Fall soll Basim das genannte Kleinod aus einem Badehaus stehlen. Eine Zusatzbedingung: Wenn Basim niemanden tötet, gibt es zusätzliche Belohnungen. In dem Fall Geld und ein Token mit einer Feder darauf. Andere Missionen zeigen gekreuzte Schwerter darauf. Darin ist wohl eher nicht Heimlichkeit und das Vermeiden von Toten angesagt. Letzlich wird es aber die Aufgabe "Die Konkubine": Eine für die Verborgenen als Spionin fungierende Konkubine wird im Palast des Prinzen festgehalten und soll verhört werden. Das Ziel: Die Männer ausschalten, die sie festhalten (Bonusbelohnung bei Abschluss, ohne Schaden zu nehmen).Nach Annahme der Mission zeigt eine Montage, wie Zeit vergeht und Basim startet direkt in der Nähe des Palasts. Er will mit seinem Adler Enkidu wie aus Origins, Odyssey und Valhalla bekannt die Umgebung ausspähen, doch ein Scharfschütze nimmt den Helfer ins Visier. Um den Vogel nutzen zu können, muss der Schütze also weg. Daher klettert Basim auf die Mauer, markiert Ziele mit der gewohnten Spezialsicht und versteckt sich zunächst in einer Gruppe Zivilistinnen (was konkret in der Szene seltsamer als früher wirkt, da es nur drei Frauen sind und dann der bewaffnete Kerl in ganz anderer Farbe, der dabei steht, keinen deut weniger auffällig sein sollte). Danach wird sich im Blumenbeet versteckt, eine Wache per Blasrohr schlafen geschickt und der Kollege, der sie wecken will kriegt die verborgene Klinge zu spüren. So arbeitet sich Basim bis zur Basis des Turms, klettert hoch, erledigt den Schützen unerkannt und kann nun mit Enkidu sein Ziel leichter finden.Basim bleibt weiter unbemerkt und findet sich auf einem gespannten Seil über einem Innenhof voller Wachen wieder. Hier ist nun das zweite neue Feature nach Adler-blockierenden Feinden zu sehen. Auf Kosten einer speziellen Energie-Leiste kann Basim (ähnlich wie seinerzeit Sam Fisher in späteren-Teilen) mehrere Feinde markieren. Nach Bestätigung teleportiert (!) er sich zu einem Wachposten nach dem anderen und erledigt sie direkt. Immer noch wurde kein Alarm ausgelöst, sodass noch eine Art Tretmine zum Eingang geworfen werden kann, bevor Basim sich auf die Zielperson (der Anführer, der die Konkubine bedroht) fallen lässt, die nun nähere Bekanntschaft mit seiner versteckten Klinge macht. Eine zwei weitere nahe Wachen werden ebenfalls mit der Klinge und per Wufmesser ausgeschaltet, die letzte verbliebene fällt der zuvor platzierten Falle zum Opfer. Dann spurtet Basim an den Wachen draußen am Gelände vorbei auf die Straßen und taucht unter.Eine klassische Fluchtszene sah man früher im besagten Gameplay-Trailer. Auch gab es ein neues Element: Der Spieler kann auf Knopfdruck Hindernisse wie Regale im Vorbeirennen umwerfen, um die Verfolger aufzuhalten. Ansonsten gab es den bewährten Parcours-Faktor. Basim klettert flott, springt über Balken, schwingt an passenden Objekten schonmal um die Ecke eines Hauses. Beim Rutschen an einem gespannten Seil wird auf eine cineastische Kameraeinstellung gewechselt, die zeig, wie ein auf ihn aufmerksam gewordener Bogenschütze auf Basim schießt. Eine rote Leiste unten rechts scheint dabei seinen "Fahndungslevel" anzuzeigen. Schließlich in Sicherheit betritt Basim das Assassinen-Versteck: Der Eingang ist wie im ersten Serienteil eine Öffnung im Dach, durch die man sich nach unten fallen lässt.Assassin's Creed Mirage erscheint am 12. Oktober 2023 für PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series S|X. Die Standard-Edition schlägt dabei 50 Euro zu Buche, fällt also günstiger aus, als bei den meisten heutigen AAA-Releases. Die Deluxe Edition für 60 Euro Artbook und Soundtrack (digital) und ein anangelehntes Set mit Skin für Basim, seinen Vogel und sein Pferd. Erst kürzlich kündigte Ubisoft das neue 2D-Action-Adventure Prince of Persia - The Lost Crown angekündigt