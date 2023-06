PM: Remnant II erscheint am 25. Juli für PS5 (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Willkommen zurück, Überlebende! Euch erwartet eine spannende Reise voller nervenaufreibender Gefechte, die ihr nur mit der richtigen Strategie und unerschütterlichem Teamwork meistern werdet! RemnantII erscheint am 25.Juli 2023 für PlayStation5. Remnant II, der Nachfolger des Action-Survival-FPS Remnant: From the Ashes, baut auf dem Grundgerüst seines Vorgängers auf und bietet ein verbessertes Koop-Erlebnis, das euren Mut und eure Zähigkeit wie nie zuvor auf die Probe stellen wird. Zieht mit Freunden in den Kampf oder verbündet euch online mit gleichgesinnten Abenteurern und bahnt euch euren Weg durch die dynamisch gestaltete Welt, die von einer Macht aus einer anderen Welt heimgesucht wird.

Remnant II bietet Spielern eine nahtlose Mischung aus rasanten FPS-Gefechten, strategischer Charakterpersonalisierung und Erkundung der weitläufigen Spielwelt. Auf eurer Reise durch dynamisch generierte Umgebungen trefft ihr zahlreiche Horden von furchterregenden und brutalen Feinden. Euer Ziel ist es, den Ansturm zu überleben und gleichzeitig die geheimnisvollen Gründe für die Invasion der unerbittlichen Saat aufzudecken.

Im Spiel steht euch ein Arsenal vielfältiger Waffen zur Verfügung, jeweils mit einem einzigartigen Spielstil und verheerenden Kräften. Von präzisen Fernkampfwaffen über schwere Geschütze mit brachialer Kraft bis hin zu flexiblen Nahkampfwaffen– für jeden Überlebensstil gibt es eine perfekte Waffe. Um die anspruchsvollen Gegner zu besiegen, die sich euch in den Weg stellen werden, müsst ihr den Umgang mit euren Waffen meistern und eure Ausrüstung an die jeweiligen Umstände anpassen.

Remnant II besticht durch ein robustes System zur Charakterentwicklung, das euch die Freiheit gibt, eure Fähigkeiten und euren Spielstil frei anzupassen. Ihr habt die Wahl aus verschiedenen Archetypen, jeweils mit einzigartigen Fertigkeiten und Perks, mit denen ihr euren Charakter perfekt an euren Kampfstil anpassen könnt. Setzt mächtige Fähigkeiten ein, macht euch die mystischen Künste zunutze, experimentiert mit verschiedenen Synergien und erschafft eindrucksvolle Charaktere, die jedes Hindernis meistern können.

Remnant II kommt im Koop-Modus am besten zur Geltung; es ermuntert Spieler dazu, sich dem Ansturm der Saat Schulter an Schulter entgegenzustellen. Ganz gleich, ob ihr lieber mit euren besten Freunden oder online mit anderen Überlebenden spielt, das kooperative Gameplay schließt nahtlos an die zentralen Spielmechaniken an.

Koordination und Teamwork sind unerlässlich, während ihr die gefährliche Spielwelt erkundet und euch mit furchterregenden Bossen messt. Entwerft einen Schlachtplan mit euren Gefährten, kombiniert eure einzigartigen Fähigkeiten und haltet euch gegenseitig den Rücken frei– nur dann werdet ihr die vielen Herausforderungen meistern, die vor euch liegen. Kommunikation und Kooperation sind der Schlüssel zum Erfolg. Das Spiel belohnt Spieler für reibungslose Zusammenarbeit mit erweiterten taktischen Möglichkeiten und gemeinsamen Belohnungen.

Das Level-Design in RemnantII berücksichtigt den Mehrspielermodus und bietet eine faszinierende Welt, die auf die Zahl der Spieler reagiert. Alle Gebiete werden dynamisch generiert, um ein ausgewogenes und ansprechendes Spielerlebnis zu bieten, ganz gleich, wie viele Spieler in eurem Team sind.

Das Spiel passt den Schwierigkeitsgrad und die Spawn-Raten auf intelligente Weise an die Anzahl der Spieler an und sorgt so für ein anspruchsvolles, aber faires Koop-Erlebnis. Ob ihr unheimliche Ruinen erkundet, euch euren Weg durch dichte Wälder bahnt oder gespenstische Festungen im Gotikstil infiltriert: Sämtliche Level bieten eine Mischung aus Vertikalität, versteckten Pfaden und Umgebungsgefahren und erfordern Teamwork und Anpassungsfähigkeit.

Darüber hinaus führt RemnantII auch einzigartige Ereignisse und Scharmützel für Multiplayer ein, um Spieler dazu zu ermutigen, sich gemeinsam exklusiven Herausforderungen zu stellen. Diese Ereignisse reichen von packenden Bosskämpfen bis hin zu zielbasierten Rätseln und verleihen eurem Koop-Erlebnis eine zusätzliche Ebene an Spannung und Kameradschaft.

Das Spiel kann ab heute vorbestellt werden. Beim Kauf der digitalen Version der Ultimate Edition von Remnant II erhaltet ihr außerdem Vorabzugang zu Remnant II und könnt das Spiel schon ab 21.Juli, drei Tage vor der offiziellen Veröffentlichung, spielen. Wenn ihr eine der digitalen Versionen vorbestellt, erhaltet ihr außerdem vorzeitig Zugriff auf den Archetyp Revolverheld.

Ihr könnt drei digitale Versionen von Remnant II vorbestellen:

Standard Edition

Basisspiel– Mit dieser Version könnt ihr Remnant II ab dem 25.Juli genießen

Deluxe Edition

Sämtliche Inhalte der Standard Edition

Drei Rüstungssätze aus Remnant: From the Ashes: Ältesten-Rüstung, Rüstung der Leere und Glänzende Rüstung

Ultimate Edition

Sämtliche Inhalte der Deluxe Edition

VORABZUGANG: Mit dieser Version könnt ihr RemnantII noch vor der offiziellen Veröffentlichung bereits ab dem 21.Juli spielen.

Überlebenspaket: Ihr beginnt das Spiel mit verschiedenen Verbrauchsgegenständen, die euch einen kleinen Vorteil gegenüber den unerbittlichen Horden verschaffen.

DLC-Bundle: Ihr erhaltet drei DLC-Pakete für RemnantII.

Bereitet euch auf eine Welt voller Gefahren und Geheimnisse vor, in der man deutlich den unnachgiebigen Überlebenswillen spürt. Der unerbittliche Ansturm der Saat droht, die letzten Überreste der Menschheit zu vernichten. Es liegt an euch und euren Gefährten, der Saat gemeinsam die Stirn zu bieten. Das Schicksal der verwüsteten Welt liegt in euren Händen.