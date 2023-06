Alan Wake 2: Remedy über die beiden Story-Pfade und Humor im Sequel

Man könne es nicht falsch spielen

Als Remedy kürzlich erste Gameplay-Szenen zum Survival-Horror-Spiel Alan Wake 2 präsentierte, zeigte dies einen Ausschnitt aus dem Handlungsstrang von FBI-Agentin Saga Anderson, die als zweiter spielbarer Hauptcharakter neben dem glücklosen Schriftsteller Alan Wake fungiert. Autor Sam Lake kündigte dabei während der Liveshow des Summer Game Fest an, dass der Wechsel zwischen den beiden Story-Pfaden nicht vom Spiel vorgegeben ist, sondern ganz in den Händen der Spieler liege.

Das Entwickler-Team lieferte nun noch mehr Infos zu diesem Story-Ansatz. Der seit 13 Jahren im "Dunklen Ort" gefangene Alan Wake erforscht in seinen Abschnitten demnach diese Parallelwelt, während Saga einen Ritualmord-Fall im Pazifischen Nordwesten untersucht, was sie zu den aus Teil 1 bekannten Schauplätzen Cauldron Lake und dem in der Nähe gelegenen Städtchen Bright Falls führt. In beiden Welten gibt es demnach Orte, die ihr mit Licht von der dunklen Macht befreien könnt, gegen die Wake schon im Vorgänger ankämpfte. So entstehen sichere Rückzugsräume und darin ist es euch dann gestattet, von Alan zu Saga zu wechseln oder umgekehrt von Saga in Bright Falls zu Alan im Dunklen Ort.

Diese Struktur war eine Herausforderung für das Team, erzählt Principal Narrative Designer Molly Maloney den Kollegen von Gamesradar:

Das Autoren-Team hat eine Geschichte, die sie unbedingt erzählen wollen und unsere Herausforderung als Narrative Designer war es, diese Geschichte spielbar und interaktiv zu gestalten. Das Entscheidende dabei ist, dass es keinen richtigen oder falschen Weg gibt, durch diese Inhalte zu spielen. [...] Für die Spieler soll sich jeder Pfad, für den sie sich entscheiden, korrekt anfühlen und auch einzigartig, abhängig von den Entscheidungen, die sie treffen.

Gleichzeit erlaubt dieser Herangehensweise einen Tapetenwechsel im Spiel, so Maloney weiter:

Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde es sehr anstrengend, über lange Zeit ein gewisses Maß an Angst und Anspannung zu halten. Eine coole Sache, weil man zwischen den beiden Geschichten wechseln kann: Statt das Spiel zu verlassen, kannst du zu Saga in Bright Falls umschalten und mit ein paar Leuten reden.

Sam Lake wiederum betont, auch wenn Alan Wake 2 "das erste Survival-Horror-Spiel von Remedy" ist, es sich im Herzen immer noch um ein Spiel über psychologischen Horror handele und auch der Humor nicht verloren gegangen sei, der das Original mit ausgemacht hat. Daher ist das ein weiterer Grund dafür, einen Ausweg aus dem Dunklen Ort zu nach Bright Falls zu bieten (anscheinend wird also der Autor die Abschnitte haben, in denen der Horror-Faktor noch ausgeprägter ausfällt). Lake führt weiter aus:

Es ist zwar eine Horror-Erfahrung, aber unsere Version einer Horror-Erfahrung. Es ist immer noch ein Alan Wake, das gruselige Stellen hat, aber gleichzeitig auch Stellen, die ganz andere Töne anschlagen. Du wirst tagsüber in einem Kleinstadt-Szenario unterwegs sein, NPCs treffen – Leute mit nicht gerade alltäglichen Persönlichkeiten. Manchmal ist das entscheidend für den Fall von Saga und manchmal dient es nur dazu, etwas Farbe und Humor hinzuzufügen. [...] Wir entschieden uns, fest darauf zu vertrauen, dass Momente der Entspannung und des Humors zur Erfahrung von Alan Wake 2 gehören. Wenn die gruseligen Stellen auftauchen, macht es sie noch gruseliger und sie bleiben über die lange Spielerfahrung frisch. Das wäre anders, wenn man ständig in dunklen, unheimlichen Korridoren wäre und Monster hinter einem her sind.

Das Team hat sich auch darüber Gedanken gemacht, dass man über diese offene Struktur nicht den Faden verliert, wie Game Director Kyle Rowley dort ausführt. In der Rolle von Agentin Saga etwa habt ihr Zugriff auf ihren "Mind Place". Dort könnt ihr unter anderem gefundene Manuskriptseiten nochmal lesen, Cutscenes nochmal ansehen oder Waffen aufrüsten. Dazu gibt es dort ein Brett, auf dem Saga den Fortschritt in ihren Ermittlungen visualisiert. Daran sind Beweise, Polaroid-Fotos und Notizen angebracht, die ihr Analysieren und miteinander verknüpfen könnt. Ist eine Verknüpfung korrekt erscheint der klassische rote Faden, um die Verbindung anzuzeigen. So schaltet ihr neue Ziele für Sagas Storyline frei. Praktischerweise erfüllt es aber auch den Zweck von einer Art interaktivem Questlog, wie Rowley ausführt.

Ihr habt es ab dem 17. Oktober 2023 selbst in der Hand, in welcher Reihenfolge ihr Alan und Saga auf PC, PS5 und Xbox Series S|X lebend durch die Geschichte bringen wollt.