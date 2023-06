PM: Cyberpunk 2077: Phantom Liberty: Showdown in Dogtown (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Die Abenteuer von V sind noch lange nicht zu Ende: In der kommenden Erweiterung Cyberpunk 2077: Phantom Liberty taucht ihr in die Welt der Spionage ein und müsst die Präsidentin retten, die ausgerechnet über Dogtown, dem gefährlichsten Teil von Night City, abgeschossen wurde. Wir konnten bereits die ersten Missionen ausprobieren und legten sogar einen Eid auf die Verfassung der New United States of America ab, was Johnny Silverhand gar nicht gefiel.

Zu Beginn des epischen Spionagethrillers wird V von Songbird kontaktiert, einer Netrunnerin der Extraklasse und der rechten Hand von Präsidentin Rosalind Myers. Sie führt euch durch den Schwarzmarkt von Dogtown, wo Colonel Kurt Hansen und seine schwer bewaffneten Barghest-Schergen die Macht übernommen haben und ihre eigenen Gesetze machen. Kein angenehmer Ort für die Bewohner und schon gar nicht für einen Cyber-Söldner wie V, der in diesem gefährlichen Bezirk einen besonders heiklen Auftrag ausführen soll.

Vom Dach eines Hochhauses müsst ihr entsetzt mit ansehen, wie das Flugzeug der Präsidentin abgeschossen wird und mitten in Dogtown abstürzt. Eure erste Aufgabe: Rettet das Oberhaupt der New United States of America. Fans von Actionfilmen aus den 1980er Jahren werden sofort Parallelen zum Film „Die Klapperschlange“ ziehen, in dem ein blutjunger Kurt Russell den US-Präsidenten aus einem vom Rest New Yorks abgeriegelten Manhattan heil herausholen muss. Und tatsächlich diente der dystopische Klassiker von Regisseur John Carpenter den Entwicklern als Inspiration. Zumindest teilweise, denn in Phantom Liberty geht es nicht nur um Action und schräge Typen, sondern auch um Verrat, politische Intrigen und immer wieder kleine und große Entscheidungen, die den Verlauf der Handlung beeinflussen.

Jetzt gilt es, keine Zeit zu verlieren und zur Absturzstelle zu eilen, um zu retten, was noch zu retten ist. Je nachdem, welchen Spielstil ihr bevorzugt, zückt ihr eure Waffen und schießt euch den Weg durch Hansens Truppen frei oder schleicht euch über Umwege an das Flugzeugwrack heran. Letzteres empfehlen wir in diesem Fall, da die Soldaten mit den Kampfrobotern der Präsidentin beschäftigt sind und ihr euch in aller Ruhe über Gerüste und Nebengänge dem Ziel nähern könnt. Habt ihr Myers, die sich übrigens ganz gut selbst verteidigen kann, erreicht und einen vorerst sicheren Platz in einem verlassenen Wohnhaus gefunden, geht es daran, Pläne zu schmieden, wie ihr die Präsidentin heil aus Dogtown herausbekommt.

Myers hat auch gleich eine gute Idee: Mit dem erfahrenen FIA-Agenten Solomon Reed hat die Regierung einen Schläfer in Dogtown, der sich in der gesetzlosen Zone bestens auskennt. Allerdings ist eine Kontaktaufnahme nur über einen altmodischen Festnetzanschluss möglich, und das einzige Telefon in Zeiten von Cyberimplataten steht in der Captain Caliente Bar mitten im Feindesland. Eine andere Möglichkeit habt ihr nicht, also macht ihr euch eben auf den Weg. Auch hier gibt es verschiedene Möglichkeiten, das Ziel zu erreichen. Je nachdem, welchen Spielstil ihr mit V bevorzugt, könnt ihr Geräte hacken, eine ausgiebige Kletterpartie einlegen oder euch mit Gewalt einen Weg bahnen.

Bevor ihr loslegt, habt ihr die Wahl, einen Eid auf die Verfassung der NUSA abzulegen oder es zu lassen. Entscheidet ihr euch dafür, den wirklich langen und sehr pathetischen Eid abzulegen, wird das von Johnny Silverhand, der politische Ränkeschmiede zutiefst verabscheut, abschätzig und ganz schön witzig kommentiert. Ob der Schwur einen Unterschied für den Verlauf der Geschichte macht, wissen wir aber auch nicht. Wie immer ihr euch auch entscheidet, ihr trefft euch mit Solomon Reed und plant gemeinsam mit Rosalind Myers das weitere Vorgehen. Macht euch auf eine schwere Aufgabe gefasst, in der ihr es nicht nur mit der Armee von Kurt Hansen zu tun bekommt, der seine eigenen Pläne verfolgt, sondern auch jederzeit mit Verrat aus den eigenen Reihen rechnen müsst. Wir sind auf jeden Fall schon auf die Twists gespannt.

Neben Keanu Reeves als Johnny Silverhand hat in Phantom Liberty eine weitere Hollywood-Größe seinen Auftritt. Der „Luther“- und „The Suicide Squad“-Star Idris Elba ist die perfekte Besetzung für den knallharten Agenten Solomon Reed und stand wie Reeves für Sprachaufnahmen und Performance-Capturing zur Verfügung. Klasse: Idris Elba wird für die großartige Synchronisation von seiner deutschen Stammstimme Oliver Stritzel gesprochen und natürlich ist Benjamin Völz als markante Stimme von Keanu Reeves wieder mit von der Partie.

Abseits der spannend inszenierten Hauptmission erwarten euch viele abwechslungsreiche Aktivitäten in Phantom Liberty. Ihr möchtet in einem Höllentempo auf dem Motorrad durch die Straßen rasen und dabei mit dem Katana die Reifen der Verfolger aufschlitzen, im James Bond-Stil mit Maschinengewehren oder Raketen in den Autos aus allen Rohren ballern oder die Fahrzeuge der Gegner hacken? Kein Problem, in den Car-Battles könnt ihr ordentlich Chaos und Zerstörung anrichten. Dazu gehören auch die dynamischen Weltereignisse, Missionen, die ihr prinzipiell endlos wiederholen könnt.

Auf der Karte sind diese Aufgaben nicht verzeichnet, seht ihr aber ein Lenkrad-Symbol in der Umgebung – nicht nur in Dogtown, sondern in ganz Night City -, sollt ihr einen Autodiebstahl begehen und das Vehikel in die Garage eines Hehlers bringen. Und das möglichst ohne einen Kratzer im Lack, um die höchste Belohnung für den Diebstahl einzustreichen. Ein anderes Ereignis sind Airdrops von Waffen und Material in Dogtown, die eigentlich für die Barghest-Truppen bestimmt sind. Schafft ihr es, als Erster an der Abwurfstelle zu sein, habt ihr die Chance auf fette Beute. Lasst euch aber nicht zu viel Zeit, sonst erwartet euch ein heftiges Feuergefecht, wenn Hansens Soldaten eintreffen.

Phantom Liberty wartet mit einer ganzen Reihe weiterer Features auf: V verfügt über neue Fähigkeiten, kann je nach gewählter Spezialisierung Gegner aufheben und durch die Gegend schleudern, blitzschnell durch die Gegend rasen und in Zeitlupe Kopfschüsse austeilen oder Kugeln mit dem Katana abwehren. Außerdem gibt es neue Cyberware-Teile, mit denen ihr eure Fähigkeiten verbessern und neue Fertigkeiten erlernen könnt. In Night City und Dogtown könnt ihr euch nach Lust und Laune austoben und V zu einem noch tödlicheren Cyber-Söldner machen. Das werdet ihr auch brauchen, denn es warten harte Gegner und knackige Bosskämpfe auf euch.

Vielleicht fragt ihr euch, ob ihr sofort nach Dogtown reisen und den Spionagethriller spielen könnt? Grundsätzlich müsst ihr erst einige Missionen des Hauptspiels abgeschlossen haben, bevor ihr Phantom Liberty in Angriff nehmen könnt. Wenn ihr Cyberpunk 2077 schon eine Weile gespielt habt, könnt ihr direkt loslegen. Wer Night City noch nie betreten hat, aber sofort mit der Erweiterung loslegen möchte, für den haben die Entwickler eine gute Lösung parat. Es wird ein Spielstand mitgeliefert, mit dem ihr die ersten Spielstunden überspringen könnt und euch die Tore von Dogtown mit einem aufgelevelten V offen stehen. Übrigens könnt ihr jederzeit zwischen Night City und Dogtown wechseln, wenn ihr euch in der dystopischen Welt von Cyberpunk 2077 umschauen wollt.

Die große Erweiterung Phantom Liberty erscheint am 26. September 2023 für PS5. Wenn ihr Cyberpunk 2077 noch nicht gespielt habt: Als PlayStation Plus Premium-Abonnent könnt ihr das Spiel fünf Stunden lang ohne Einschränkungen testen.