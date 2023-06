PM: Die Final Fantasy XVI Demo ist ab heute verfügbar! (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Final Fantasy XVI-Fans, tolle Neuigkeiten: Während Final Fantasy XVI in knapp zwei Wochen erscheint, könnt ihr heute mit der neuen Demo eure Reise nach Valisthea antreten.

Die Demo gibt PlayStation 5-Spielern einen Vorgeschmack auf die lebendige Welt und die rasanten Actionkämpfe des Spiels. In zwei langen Abschnitten wird gezeigt, was ihr von FFXVI erwarten könnt. Der erste ist der Eröffnungsprolog des Spiels, ein etwa zweieinhalbstündiger Abschnitt des Gameplays, der den Spielern Einblicke in die Vergangenheit von Clive Rosfield und die Ereignisse gibt, die ihn auf seine heutige Reise führten. Speicherdaten aus diesem Teil können auf das Hauptspiel übertragen werden, wenn es nächste Woche erscheint.

Durch den Abschluss des Prologs wird dann eine spezielle Kampfdemo freigeschaltet, ein etwa zweistündiger, actionreicher Abschnitt. Darin wird nachts eine Festung infiltriert, wobei Clive bei seiner Mission von seinem treuen Wolf Torgal und Cidolfus Telamon unterstützt wird. Sie werden auf verschiedene Feinde und epische Bosse treffen. Während ihr euren Fortschritt in diesem Abschnitt der Demo nicht speichern könnt, könnt ihr die umfassendere Palette an Kampfoptionen anhand zahlreicher freigeschalteter Fähigkeiten und Zubehörteile testen. Dies kann so oft wiederholt werden, wie ihr möchtet, was den Spielern einen Vorsprung bei Clives vollwertigen Actionschlachten verschafft. Benötiget ihr einen Vorgeschmack? Dann ist die Demo genau das Richtige für euch.

Final Fantasy XVI Demo

Erlebt die düstere Fantasiewelt von Valisthea mit dem PlayStation®5 Konsole – FINAL FANTASY XVI Bundle. Bestellet es jetzt beidirect.playstation.comund bei ausgewählten Einzelhändlern vor Ort vor, solange der Vorrat reicht.

Entdeckt Valistheas riesige und wunderschöne Welt, kehrt mit der Hochgeschwindigkeits-SSD der PS5 schneller als je zuvor ins Geschehen zurück und entfesselt unglaubliche Leistung mit Unterstützung für haptisches Feedback und adaptive Trigger.