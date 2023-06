Cities – Skylines 2: epischer, dynamischer, simulierter

PC

Längst hat Cities Skylines in der Spielergunst Electronic Arts' Sim City abgelöst, doch auch Colossal Order/Paradox ließen in Sachen Simulation so einiges zu wünschen übrig. Hier will der für 24.10.2023 geplante Nachfolger ansetzen. Bei diesem wird man erneut Straßen bauen, Distrikte definieren, Infrastruktur errichten und die Bedürfnisse der Einwohner (hoffentlich) erfüllen.

Beim gestrigen Microsoft Games Showcase lief ein 2-Minuten-Trailer (siehe auch unten), der etliche Neuerungen zeigte oder andeutete, die danach eine Pressemitteilung konkretisierte. Die aus unserer Sicht wichtigsten.

Dynamische Welt: Mit der Wahl der Karte bestimmt man Klima und Biom der Stadt – und damit natürliche Bedingungen, die Einfluss auf die Entwicklung der Stadt haben. Erwähnt werden wachsende Verschmutzung, sich veränderndes Wetter und Jahreszeiten-Wechsel.

Tiefgehende Simulation: Entscheidungen des Spielers sollen Folgeeffekte in der ganzen Stadt haben. Eine "Intrikate KI- und Wirtschaftssysteme" sollen den Spieler zwingen, gut zu planen, Probleme zu lösen und auf ständig neue Herausforderungen zu reagieren.

Epischer Maßstab: Die Kartengröße wird offensichtlich angehoben, man soll "Metropolen ohne Kompromisse" erstellen können, sowohl in die Höhe als auch in die Fläche.

Lebendige Städte: Im Trailer wird mehrmals von ganz weit weg auf ganz nah dran gezoomt, und tatsächlich soll man "dem Leben einzelner Stadtbewohner" folgen können, "von Liebe und Verlust" bis zu "Wohlstand und Gesundheit".

Dass sich bei alledem auch die Grafik deutlich verbessert hat, ist problemlos dem Trailer zu entnehmen.