Payday 3: Erstes Gameplay zur Bankraub-Action // Release am 21.9.2023

Raubt New York aus

PC XOne PS5

Beim großen Xbox Games Showcase zeigte Starbreeze einen ersten Gameplay-Trailer zur Fortsetzung des Koop-Shooter-Hits Payday 2. Nachdem die Gang aus vier Bankräubern mit Clownsmasken im Vorgänger Washington DC unsicher machte, plant ihr diesmal Überfälle in New York. Dabei kommen sie offenbar nicht freiwillig aus dem Ruhestand zurück.

Erneut dreht sich alles darum, gemeinsam entweder möglichst lange unauffällig vorzugehen oder direkt mit rauchenden Colts an die Sache heranzugehen, was natürlich früher Polizei-Einsatzkräfte auf den Plan ruft. Die nutzen im Gameplay-Trailer auch ballistische Schilde oder Seilen sich an Hauswänden ab, um durch Fenster zu springen. Im Trailer nutzten die Spieler dagegen auch extreme Hilfsmittel wie Selbstschussanlagen und überhaupt wurden in dem gezeigten Material scharenweise Gegner umgeballert. Wie man auch vorgeht: Solange man am Ende mit der Beute entkommt, kann man das Geld in bessere Ausrüstung, Skills und kosmetische Upgrades investieren.

Ebenso ist nun das Erscheinungsdatum bekannt: Payday 3 wird am 21 September 2023 für PC (nur im Epic Games Store), PS5 und Xbox Series S|X für 40 Euro in der Standard-Edition erhältlich sein. Dazu ist Payday 3 ab Launch im Xbox Game Pass enthalten. Wie beim Vorgänger soll der Titel als Game-as-a-Service-Titel nach Release mit neuen Inhalten erweitert werden.