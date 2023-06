Still Wakes The Deep – Bohrinsel-Horror von The Chinese Room

PC Xbox X PS5

Auf dem gestrigen Xbox Games Showcase zeigte unter anderem das in Brighton ansässige Studio The Chinese Room (Dear Esther, Amnesia: A Machine for Pigs) ihr neues Werk per Ankündigungstrailer.

Still Wakes The Deep ("Stumm erwacht die Tiefe") ist auf einer Bohrinsel angesiedelt, bei der es zur ... unternatürlichen ... Katastrophe kommt. Besagte Bohrinsel heißt Beira D und liegt vor der Küste von Schottland. Wir haben die Rolle eines Arbeiters auf dieser Installation und erleben anfangs noch dessen Tagesroutine inklusive Kantinenbesuch im Kollegenkreis mit. Doch irgendetwas aus den Tiefen des Meeres steigt empor, betritt die Bohrinsel und verringert in der Folge zügig Mannschaft und die strukturelle Integrität des Gebäudes. Da uns alle Fluchtmöglichkeiten genommen sind, müssen wir uns der Gefahr stellen...

Still Wakes the Deep ist 2024 für Xbox Series X/S, PC und PS5 geplant.