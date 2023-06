Xbox Games Showcase Juni 2023: Alle Ankündigungen aus dem Showcase

Avowed, Forza, Hellblade 2, Fable

Am 11. Juni strahlte Microsoft den Xbox Games Showcase aus. Hier findet ihr einen Überblick mit allen Titeln, die gezeigt wurden, bevor anschließend die rund einstündige Präsentation zu Starfield folgte. Die passenden Trailer sind stets beim Spielenamen verlinkt.

33 Immortals

Der neue angekündigte Titel der Macher von Spiritfarer präsentierte sich direkt mit einem Gameplay-Trailer. Allerdings knüpft Thunder Lotus Games mit dem Action-Adventure eher an die Jotun-Tradition des Studios an.

Avowed

Obsidian zeigte endlich einen neuen Trailer zum schon lange angekündigten Fantasy-Rollenspiel in Ego-Perspektive. Der Titel hat zudem nun 2024 als groben Release-Zeitraum.

Clockwork Revolution

Von den Wasteland-Entwicklern inXile kommt ein neues Rollenspiel im Steampunk-Setting. Allerdings wird es sich beim nun neu angekündigten Clockwork Revolution nicht etwa um ein Oldschool-RPG in Iso-Perspektive handeln, sondern um einen Ego-Shooter.

Fable

Im Render-Trailer zum neuen Fable von Playground Games erklärt der britische Schauspieler Richard Ayoade in einer Art Mockumentary, was er von Helden hält, erwischt dann eine kleine Heldin in seinem Haus (eventuell ist er ein Riese?) und jagt sie.

Forza Motorsport

Der neue Teil der Rennsimulations-Reihe hat endlich ein Release-Datum: Ab dem 10. Oktober 2023 fällt der Startschuss auf Xbox Series S|X. Dazu werdet ihr laut Trailer auch auf Steam hinter das Lenkrad von über 500 Fahrzeugen klemmen können

Hellblade 2 - Senua's Saga

Ninja Theory trug einen neuen Story-Trailer zur Fortsetzung von Hellblade bei. Der setzt wieder auf die Stimmen in Senaus Kopf, die einem aus verschiedenen Richtungen zuflüstern.

Kunitsu-Gami - Path of the Godess

Capcom präsentierte ein neues Action-Spiel, in dem ihr vor dem Hintergrund der japanischen Folklore Monster vermöbelt, wobei die Kamera das Geschehen aus größerer Entfernung zeigt.

Metaphor - Re Fantazio

Hinter dem Kauderwelsch-Namen verbergen sich die Macher von Persona. Die stylische Anime-Präsentation zeichnet auch dieses neu angekündigte Fantasy-RPG.

Payday 3

Starbreeze präsentierte einen ersten Gameplay-Trailer zu der Koop-Bankräuberei

Persona 3 Reload

Atlus arbeitet nicht nur an einem neuen Fantasy-RPG, sondern auch an diesem Remake von Persona 3.

Sea of Thieves: The Legend of Monkey Island

Richtig gelesen, das Multiplayer-Piratenabenteuer von Rare erhält eine neue Cross-Over-Storyline mit Monkey Island.

South of Midnight

Über den neuen Titel der Entwickler von We Happy Few (im Test, Note 6.0) ist noch nicht viel bekannt, außer dass das Third-Person-Action-Adventure stark auf Südstaaten-Flair setzt.

Star Wars Outlaws

Schon länger war bekannt, dass Ubisoft an einem Star Wars-Spiel arbeitet. Nun erfolgte die erste offizielle Vorstellung vom Open-World-Titel Star Wars Outlaws.

Starfield

Bevor die Starfield Direct tiefer in die Welt von Bethesdas neuem SF-RPG eintauchte, gab es einen neuen Gameplay-Trailer zu sehen.

Still Wakes the Deep

Der neue Titel von The Chinese Room spielt ist offenbar ein Horror-Spiel auf einer Bohrinsel

