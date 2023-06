Intel Future Games Show 2023: 10 ausgewählte interessante Titel

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Am Abend des 10. Juni 2023 fand die Intel Future Games Show 2023 als Livestream statt. Organisiert und ausgerichtet wurde die von Intel gesponsorte Veranstaltung von GamesRadar+. Als Gastgeber führten Laura Bailey und Yuri Lowenthal durch die Show. Beide Hosts sind erfolgreiche Synchronsprecher:innen und ihre Stimmen aus zahlreichen Computer- und Videospielen, Serien und Animes bekannt. Über 50 Spiele wurden während des Streams vorgestellt, sodass es nahezu unmöglich ist, hier alle zu nennen. Einige Titel wurden auf GamerGlobal bereits kurz vorgestellt. In dieser News möchte ich eine weitere Auswahl von 10 Spielen kurz überreißen, die mir interessant genug erschienen. Am Ende der News könnt ihr den anderthalbstündigen Event in voller Länge als eingebundenes Video finden.

The Bookwalker - Thief of Tales

Ein Stealth-3D-Adventure von Do My Best und tinyBuild, in dem ihr wertvolle Items aus Büchern stehlen müsst, indem ihr direkt in ihre Geschichten eintaucht. Dabei wechselt die Perspektive von Ego- in Isometriesicht. Als Fremdkörper und Eindringling könnt ihr dabei natürlich auf Gegenwehr stoßen und müsst euch mit Figuren aus den Büchern anlegen oder ihnen entkommen. Der Trailer bietet ein paar Einblicke, erscheinen wird das Spiel am 22. Juni 2023 für PC.

Hammerwatch 2

Der stark aufgehübschte und erweiterte Nachfolger zu Hammerwatch von Crackshell und Modus Games, der bereits als Koop-Hack&Slay-RPG begeistern konnte, lädt mit weitläufigen Arealen im Umland um das bekannte Schloss zum Erkunden und Monsterschnetzeln ein. Kümmert euch um eure Party und erlebt eine neue Geschichte. Der Trailer zeigt einige Eindrücke, erscheinen wird das Spiel erst nächstes Jahr.

Laika - Aged Through Blood

Ein selbsternanntes "Motorvania" von Brainwash Gang und Thunderful mit einem Koyoten als Spielfigur auf einem Motorrad. Das 2D-Action-Metroidvania funktioniert wie ein Twinstick-Shooter und erinnert mit seinem Kampfsystem an My Friend Pedro. Das Setting wirkt wie ein postapokalyptischer Wilder Westen, wie ihr im Trailer sehen könnt. Erscheinen soll das Spiel

noch in diesem Jahr für PC, PS4, PS5, XOne, XSeries und Switch.

Space Gears

Ein technisch und grafisch spektakulärer "Next-Gen"-Mix aus Echtzeitstrategie (RTS) und Multiplayer Online Battle Arena (MOBA) von Pentapeak Studios und 2bytes. Von "Sci-Fi-Nerds" entwickelt führt euch das Spiel auf den Mars und lässt euch in Squad-Battles und diversen Spielmodi mit waffenstarrenden Mechs aufeinander los. Basenbau steckt zugunsten der Kämpfe zurück. Eindrücke gibt es im Trailer, erscheinen wird das Spiel im Herbst 2023 für PC.

Enchanted Portals

Dem ersten Eindruck nach hatte ich das Gefühl, Xixo Game Studio eifert in der Machart ihres Koop-Action-Platformers in Artstyle und arcadiger Ausrichtung dem Ausnahme-Action-Jump&Run Cuphead nach. Die Ähnlichkeiten sind frappierend, auch wenn das Spiel nicht an den Titel von Studio MDHR herankommt. Ihr könnt euch im Trailer ein eigenes Bild davon machen. Erscheinen soll das Spiel noch in diesem Jahr für PC, PS4 und Switch, auch wenn es vor Monaten noch hieß, es sei auf Eis gelegt.

Pacific Drive

Ein Action-Survival-Game, das einen alten Kombi (Station Wagon) in den Mittelpunkt des von Anomalien beherrschten Endzeitsettings im Nordwesten der USA stellt. Ihr habt das umfangreichste Fahrzeug-Tuning- und Umbautool zur Verfügung, was ich in einem Driving-Game jemals gesehen habe. Euer Fahrzeug ist der einzige Garant für euer Überleben, entsprechend müsst ihr euch darum kümmern. Das Video zeigt den Entwickler der Ironwood Studios, seine Inspiration und Motivation sowie einige Ingame-Eindrücke. Erscheinen soll das Spiel in 2023 für PC und PS5.

Cookie Cutter

Das Spiel von Subcult Joint und Rogue Games ist ein abgefahrenes Action-Metroidvania im bunten Comic-Look mit viel Gore, Blut und Effektfeuerwerk. Als ein von Rache und enttäuschter Liebe getriebenes Androidenmädchen seid ihr auf einem blutigen Pfad durch abwechslungsreiche Levels hüpfend, dashend und ballernd unterwegs und verteilt unter variantenreichen Gegnern gehörig Backpfeifen. Der Trailer bietet was fürs Auge. Das Spiel soll noch in diesem Sommer für PC erscheinen.

The Precinct

Nicht zu verwechseln mit dem auf Eis gelegten Precinct von Jim Walls, entführt euch dieses Sandbox-Action-Adventure von Fallen Tree Games aus der Top-Down-Sicht in die spannende Welt der Polizeiarbeit in den 1980er Jahren. Als junger Cop, der gegen Gangkriminalität, Korruption und Gewalt in einer US-Großstadt vorzugehen versucht, werdet ihr euch inmitten von Verfolgungsjagden, Helikopterflügen, Verhaftungen, Schießereien und gefährlichen Ermittlungen wiederfinden. Der Trailer zeigt einiges davon. Erscheinen soll das Spiel in 2023 für PC.

Madison VR

Das letztes Jahr erschienene Horror-Ego-Adventure Madison von Nosebleed Games erhielt weltweit gute Kritiken. Bloodious Games möchte mit Madison VR noch eins draufsetzen und bringt den Horror in die Virtuelle Realität der PC- und PSVR2-Hardware. Der Psycho-Horror-Titel wurde als "erschreckendstes, gruseligstes und angsteinflößendstes VR-Spiel" angekündigt. Mit dem Teaser-Trailer könnt ihr euch einen kurzen Eindruck davon verschaffen. Erscheinen soll das Spiel Anfang 2024.

The Spirit of the Samurai

Ein düsteres und dennoch bildgewaltiges 2D/3D-Metroidvania von Digital Mind, das nur auf den ersten Blick an Trek to Yomi erinnert. Spielt es doch genauso im feudalen Japan, merkt man neben zahlreichen toten Kriegern eine gänzlich andere Sidescrolling-Präsentation. Im Stop-Motion-Artstyle kämpft ihr euch als Samurai, Katze und Kodama (kleiner hilfeicher Geist) durch die grausame japanische Sagenwelt und wechselt mit den Charakteren auch den Spielstil. Der Trailer bietet einen ganz guten Einblick. Noch in diesem Jahr soll das Spiel auf PC in Steam und Epic Games Store erscheinen. Selbst ein Release für den Atari VCS ist geplant.