GG-Userinhalte: Rückblick auf KW 23/2023 und Ausblick auf KW 24/2023

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Hiermit möchten wir euch einen Überblick über die Inhalte von GamersGlobal-Usern geben, die im Laufe der aktuellen Woche erschienen sind. Außerdem werfen wir einen Blick in die Zukunft und deuten an, welche User-Inhalte euch in der nächsten Woche erwarten könnten.

KW 22: Rückblick von Montag, 05. Juni, bis Sonntag, 11. Juni 2023

Spiele-Checks

Combat Mission - Battle for Normandy (zum Spiele-Check)

In dieser vom Feiertag und dem Summer Game Fest geprägten Woche präsentierte euch Vampiro mit Combat Mission - Battle for Normandy den einzigen Spiele-Check. Für euch überwand er die hohen Einstiegshürden und den enormen Einarbeitungsaufwand, um eine Einschätzung abgeben zu können: "Anspruchsvolle und realistische Militär-Taktik, die ihre Stärken auf dem Schlachtfeld ausspielt."

Die Übersicht über alle bisher erschienenen Spiel-Checks findet ihr hier.

Erweiterte Such- und Filtermöglichkeiten zu Spiele-Checks findet ihr auf spielechecks.de.

Ihr könnt im Kommentarbereich dieser News gerne Spiele vorschlagen, zu denen ihr einen Check auf GamersGlobal lesen möchtet.

User-Artikel

Planet of Lana: Knobeln im Gamepass (zum User-Artikel)

Bereits am Mittwoch stellte euch Audhumbla das rätselgeprägte Jump-and-Run Planet of Lana vor. Besonders das Gameplay, die Präsentation und die Atmosphäre gefielen ihm so gut, dass er Vergleich zu den Genre-Klassikern Limbo und Inside zog.



(zum User-Artikel) Bereits am Mittwoch stellte euch das rätselgeprägte Jump-and-Run Planet of Lana vor. Besonders das Gameplay, die Präsentation und die Atmosphäre gefielen ihm so gut, dass er Vergleich zu den Genre-Klassikern und zog. Fangame: Teenage Mutant Ninja Turtles X Justice League Turbo (zum User-Artikel)

Im sechsten Teil der Fangame-Serie treffen die Turtles auf die Justice League in einem von Street Fighter 2 geprägtem Fighting-Game. Als Fan beider Lager zeigte sich User-Artikel-Autor Nischenliebhaber besonders begeistert vom Spiel.



(zum User-Artikel) Im sechsten Teil der Fangame-Serie treffen die Turtles auf die Justice League in einem von geprägtem Fighting-Game. Als Fan beider Lager zeigte sich User-Artikel-Autor besonders begeistert vom Spiel. User-Test: Do Not Feed The Monkeys 2099 (zum User-Artikel)

Zum Abschluss der Woche erschien der User-Test zu Do Not Feed The Monkeys 2099 von Mo von Wimate. Der Nachfolger zu Do Not Feed The Monkeys aus dem Jahr 2018 bot ihm "more of the same", was er als durchaus positiv wertete.

Die Übersicht aller erschienenen User-Artikel findet ihr hier.

Vermischtes

Battle-Brothers-Talk-Taverne

Vampiro kündigte an, dass sich sein Montags-Battle-Brothers-Stream, der häufig von interessierten GamersGlobal-Usern besucht wird, in der nächsten Woche auf Dienstag verschiebt.

Ausblick auf KW 24

Mehrere Spiele-Checks von Strategie-Titeln kommen für eine Veröffentlichung in der nächsten Woche in Frage, die dazugehörigen Autoren wären Vampiro und LRod . Auch ein Adventure-Check liegt im Bereich des Möglichen, hierfür wäre TheLastToKnow verantwortlich.



. Auch ein Adventure-Check liegt im Bereich des Möglichen, hierfür wäre verantwortlich. In der User-Artikel-Kristallkugel ist es noch recht verschwommen. An den Inhalten von thoohl, Corlagon, TheLastToKnow, Nilfraß, Jürgen und Nischenliebhaber wird aber noch fleißig gewerkelt!

Die eine oder andere Überraschung ist wieder einmal nicht ausgeschlossen.

Wie kann ich mitmachen?

Ihr möchtet selbst auch einen User-Inhalt erstellen? Dann sollte eure erste Station das "User-Inhalte erstellen-Tutorial" von SupArai sein, das euch alles Wichtige für den Einstieg erklärt.

Um mit möglichst wenig Aufwand erste Spiele-Inhalte auf GamersGlobal zu veröffentlichen, könnt ihr auch bei der monatlichen "Das spielen unsere User"-Galerie mitwirken. Dies geht kinderleicht mit diesem Online-Formular. Viel Spaß!