Teaser Heinrich Lenhardt und Jörg Langer blättern durch frühere Spielezeitschriften-Jahrgänge und versetzen sich so 10, 20 und 30 Jahre in der Zeit zurück.

Als Patreon-Unterstützer der Spieleveteranen hört ihr für 5$ doppelt so viele Episoden und erhaltet weitere Vorteile: https://www.patreon.com/spieleveteranen

Die monatliche Zeitschriften-Zeitreise erinnert uns an die großen Themen vergangener

Die beginnende „E3-Woche ohne E3“ sorgt bereits für Veteranen-würdige News-Meldungen, mit dem System Shock-Remake und Diablo 4 gibt es auch einiges zu spielen. Nach dem aktuellen Auftakt steigen wir aber in die Archivgruft, um in den Spielemagazinen vergangener Jahrzehnte zu blättern. 2013 sorgte eine spielbare Actionparodie für Heiterkeit, 2003 blickte ein lange vermisster Wissenschaftler vom Titelbild und 1993 hatte eine Flugsimulation großen Hardwarehunger – und ein Grusel-Adventure verlangte gar nach einem CD-ROM-Laufwerk. Im Bonus-Segment für Patreon-Unterstützer begrüßen wir außerdem Gastveteran Sebastian Gerstel, um in der 2. Ausgabe von CHIP Power Play zu schmökern, die vor zehn Jahren erschien.

0:00:15 News & Smalltalk

0:36:29 Zeitschriften-Zeitreise: Mai 2013, 2003, 1993

0:37:11 Gamestar 6/2013 und GamersGlobal u.a. mit Far Cry 3: Blood Dragon , Defiance und Dragon’s Dogma: Dark Arisen .

, und . 0:52:28 GameStar 6/2003, u.a. mit Half-Life 2 , Tropico 2 und „GameStar unzensiert“.

, und „GameStar unzensiert“. 1:10:00 PC Player 6/1993 mit The 7th Guest, Strike Commander, Lemmings 2 und El-Fish.