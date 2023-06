Lieber auf dem Rücksitz unterwegs?

Teaser In unserer heutigen Sonntagsumfrage interessiert uns, ob es Genre für euch gibt, die euch durchaus interessieren – aber vorrangig als Zuschauer.

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Die Welt der Spiele ist immer weiter gewachsen und hat sich ausdifferenziert. Manche Genres zogen sich vom Mainstream in die Nische zurück, andere neue Genres wandelten sich oder entstanden erst. Da kann es durchaus vorkommen, dass man bei einem breit gefächerten Interesse an Spielen auch solche trifft, die man spannend findet, aber nicht unbedingt selber spielen will. Sei es, weil moderner Horror beim Selberspielen zu stressig wird oder ein komplexes Strategie-Spiel zu viel Einarbeitung abverlangt: Jemandem zuzusehen, der sich auskennt, kannd da durchaus wieder spannend sein. Und heutzutage gibt es wahrlich keinen Mangel an Auswahl für Streamer und Letsplays. Gibt es also so ein Genre für euch, dass euch nur als Beobachter interessiert, oder nehmt ihr prinzipiell lieber direkt Maus und Tastatur oder Gamepad für etwas anderes in die Hand, statt euch für Spiele Zeit zu nehmen, die nur "aus zweiter Hand" interessant für euch sind?

Ihr könnt eure Stimme für die Sonntagsfrage bis Montag um 09:00 Uhr abgeben – wenn ihr eure Meinung ändert, könnt ihr auch bis dahin noch eine andere Antwort einloggen. Danach schließen wir die Umfrage und präsentieren euch etwas später in Form eines News-Updates das entstandene Meinungsbild. Ihr habt Ideen für eine Sonntagsfrage? Dann schickt doch eine PN an Hagen. Den Link zur Übersicht der mehr als 200 bisherigen Sonntagsfragen findet ihr weiter unten unter "Quellen" verlinkt.