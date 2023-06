Toads of the Bayou: Sumpfige Rundentaktik mit Karten und Kröten

PC

Die französischen La Grange Studios und Publisher Fireshine Games haben in der Intel Future Games Show vom 10.6.2023 einen gut einminütigen Trailer zu Toads of the Bayou veröffentlicht. Das Video könnt ihr euch unten anschauen. Das pixelige Strategiespiel mit entzückend kauzigen Amphibien bietet rundenbasierte Taktik und ein Roguelike-Deckbuilding-Kartenkampfsystem.

Optisch und aufgrund der speziellen Mechaniken auf begrenzter Fläche samt zu verteidigender Bereiche erinnert der Titel, der vom Setting her in den Sümpfen des US-Amerikanischen Südens angesiedelt ist, an Into the Breach, nur eben mit Karten und Kröten. Ihr müsst euch gegen diverse verfluchte Monsterscharen des bösen Barons Samedi zur Wehr setzen und eure Froschsiedlung verteidigen. Toads of the Bayou soll nächstes Jahr für PC erscheinen.