The Last Faith: Düster-melancholisches Metroidvania kommt im Oktober

PC Switch XOne Xbox X PS4 PS5 MacOS

Das Londoner Studio Kumi Souls Games hat im Sommer 2020 die Kickstarter-Kampagne zu The Last Faith mit über 210.000 Britischen Pfund (circa 245.000 Euro) äußerst erfolgreich abgeschlossen. Das düstere Metroidvania im hübschen Pixel-Look, das sowohl optisch als auch wegen der religiösen Symbolik stark an Blasphemous erinnert, sollte bereits 2022 erscheinen, wurde aber verschoben.

Mit Publisher PlayStack im Rücken hat das Studio nun im Rahmen der gestrigen Intel Future Games Show den Release-Monat mit Oktober 2023 terminiert. Den dazugehörigen Trailer haben wir euch unten eingebunden. The Last Faith soll für PC und Mac, PS4 und PS5, XOne und XSeries sowie für Switch erscheinen.