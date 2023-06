Evolutis: Actionadventure aus Portugal mit Neon, Blut und Cyberpunk

PC Switch XOne PS4

Der portugiesische Entwickler Poke LIfe Studio und Publisher PM Studios haben in der Guerilla Collective Show vor drei Tagen einen knapp zweiminütigen Gameplay-Trailer zu Evolutis - Duality veröffentlicht. Dabei handelt es sich um ein 2D-Actionadventure im Cyberpunk-Setting, wo ihr mit zahlreichen Entscheidungen die Geschicke von Chelsea Williams, einer professionellen Untergrund-Kämpferin lenkt.

In einer futuristischen und neondurchfluteten Megametropole versucht sie über die Runden zu kommen und die horrenden Gesundheits-Rechnungen ihres Vater zu bezahlen. Dabei bekommt sie es im Rahmen einer dramatischen Geschichte immer wieder mit Gewalt und Korruption zu tun. Evolutis - Duality soll in diesem Jahr für PC, PS4, Xbox One und Nintendo Switch erscheinen.