Sacrifire: Japano-Rollenspiel aus Polen im 3D-Pixel-Look

Das polnische Entwicklerstudio Pixelated Milk aus Warschau, das zuletzt 2017 mit dem Taktik-RPG Regalia - Of Men and Monarchs in Erscheinung getreten ist, hat während des Guerilla Collective Showcase vom 7.6.2023 ihr aktuelles Projekt mit dem Titel Sacrifire mit einem neuen Gameplay-Trailer bedacht. Das Spiel wurde vor zwei Jahren auf Kickstarter erfolgreich finanziert. Der für 2022 geplante Release wurde auf dieses Jahr verschoben.

Bei Sacrifire handelt es sich um ein Retro-JRPG im 3D-Pixel-Look, der an Octopath Traveler oder Triangle Strategy erinnert, nur dass außer der Erkundung der Spielwelt – die viel Platformer- und Metroidvania-artiger rüberkommt als in den erwähnten Vergleichstiteln – auch der Kampf in instanzierter Echtzeit stattfindet. Der Titel ist inspiriert von JRPGs der 90er-Jahre, soll eine epische Storyline mit umfangreicher Charakterentwicklung bieten und lockt mit einem Soundtrack aus der Feder von Motoi Sakuraba (Star Ocean, Dark Souls, Star Fox). Ein genaues Releasedatum ist noch nicht bekannt, Sacrifire soll aber noch dieses Jahr für PC, PS4, PS5, XOne, XSeries und Switch erscheinen.